Paradosso spagnolo: la casa è un diritto, ma per gli sfratti arrivano le “brigate” private

Nella Spagna del governo guidato da Pedro Sánchez, dove la tutela degli inquilini e il diritto all’abitazione occupano da anni un posto centrale nell’agenda politica, il mercato ha trovato una soluzione decisamente meno “sociale” per uno dei problemi più complicati del Paese: le società private specializzate nella cosiddetta “desokupación”.

Non sono poliziotti e non eseguono provvedimenti giudiziari. Sono operatori assoldati dai proprietari per convincere occupanti abusivi, inquilini morosi o persone rimaste negli appartamenti dopo la scadenza del contratto a liberare l’immobile. Un settore che negli ultimi anni è cresciuto rapidamente: un’indagine indipendente ha censito almeno 50 imprese di questo tipo con attività documentata.

Insomma, mentre lo Stato interviene per prorogare contratti e rafforzare alcune protezioni degli affittuari – nell’aprile 2026 il ministero dei Diritti sociali e dei Consumi ha ricordato a 541 grandi operatori immobiliari l’obbligo, nei casi previsti dalla legge, di prolungare determinati contratti in scadenza – dall’altra parte del mercato immobiliare si moltiplicano squadre private chiamate a risolvere ciò che tribunali e procedure ordinarie impiegano mesi, e talvolta molto di più, ad affrontare. Il metodo dichiarato è quello della mediazione. Quello raccontato in diversi casi finiti sotto indagine è assai più muscolare: presenza costante davanti agli appartamenti, pressioni psicologiche, minacce di interventi sulle utenze, serrature cambiate e offerte economiche per ottenere la consegna delle chiavi. A Madrid queste società sono ormai una presenza visibile e operano in un settore che associa negoziazione, sicurezza privata e personale proveniente anche dal mondo degli sport da combattimento. Alcuni episodi hanno portato a denunce, arresti e inchieste giudiziarie per presunte coercizioni e violenze.

Una specie di welfare immobiliare al contrario: se la giustizia è lenta, il proprietario apre il portafoglio e chiama i muscoli.

Alla base del fenomeno c’è però un problema abitativo tutt’altro che marginale. Nel 2024 in Spagna sono state registrate 16.426 denunce per occupazione illegale di immobili, in aumento del 7,4% rispetto all’anno precedente. Il dato equivale comunque a circa lo 0,06% dell’intero patrimonio abitativo nazionale e comprende situazioni molto differenti; la grande maggioranza dei casi riguarda immobili vuoti e non abitazioni principali sottratte ai residenti.

A rendere il quadro ancora più complicato c’è la difficoltà nel recuperare rapidamente gli immobili. Secondo dati giudiziari citati dalla stampa spagnola, le procedure possono richiedere mediamente molti mesi e, in alcuni casi, avvicinarsi ai due anni. È esattamente in questo spazio – tra proprietà privata, emergenza abitativa e lentezza dei tribunali – che il business delle “desokupas” ha trovato terreno fertile.

E non sempre gli immobili occupati sono un problema da eliminare: per qualcuno sono diventati persino un investimento. Case gravate dalla presenza di occupanti possono essere acquistate a prezzi fortemente ridotti; dopo una trattativa economica per ottenere il rilascio, l’immobile torna sul mercato con un valore decisamente superiore. Un problema sociale, insomma, può trasformarsi in un modello di business.

È uno dei cortocircuiti della Spagna contemporanea: da una parte politiche pubbliche pensate per rafforzare la protezione abitativa, dall’altra proprietari che, esasperati dai tempi delle procedure, pagano società private per bussare alla porta degli occupanti.

La mediazione sociale, evidentemente, può avere molte forme. In certi condomini spagnoli ha anche le spalle particolarmente larghe.