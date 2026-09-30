CRONACA
30 Settembre 2026 - 11.59

Cenaj, l’assassino confessa in Corte d’Assise: “Chiedo perdono”

Nicoletta Ugolini
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Si apre con una confessione spontanea il processo per l’omicidio di Fatos Cenaj, ex poliziotto penitenziario albanese di 59 anni. Prima ancora che iniziasse il dibattimento davanti alla Corte d’Assise di Padova, l’imputato Moreno Violetto, 45 anni, si è alzato e ha ammesso: “Sono stato io, chiedo perdono”, consegnando ai giudici un assegno da 5.000 euro per le parti civili – praticamente tutto ciò che restava sul suo conto.

L’uomo è accusato di omicidio volontario pluriaggravato da premeditazione e futili motivi, reato che prevede il rischio dell’ergastolo. La confessione dovrebbe però accorciare i tempi del processo. La famiglia della vittima, assistita dall’avvocata Alessia Clementi, ha già chiesto un risarcimento di centinaia di migliaia di euro. Le prossime udienze saranno fissate in giornata: la sentenza di primo grado potrebbe arrivare entro fine anno.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Cenaj, l'assassino confessa in Corte d'Assise: "Chiedo perdono" | TViWeb Cenaj, l'assassino confessa in Corte d'Assise: "Chiedo perdono" | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy