Anche ieri interventi sulle montagne venete del Soccorso Alpino

BELLUNO, 30 SETTEMBRE 2026 – Alle 14.20 circa di ieri la Centrale del 118 è stata allertata per un escursionista ruzzolato in un canale in Val di Gares. L’uomo, che era scivolato dal sentiero numero 762 cadendo per 7-8 metri nella scarpata laterale in località Vanediei, è stato geolocalizzato e individuato dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Il 56enne di Valbrenta, che si trovava con altre due persone al momento dell’incidente, è stato quindi imbarellato, imbarcato e trasportato all’ospedale di Belluno, con un possibile politrauma.

Verso le 16 due escursioniste di lingua tedesca, di 31 e 37 anni, hanno chiamato dal sentiero che dalla Ferrata della Gusela scende al Rifugio Cinque Torri, dicendo che erano sfinite dalla stanchezza e non più in grado di proseguire a piedi il cammino. Le due donne sono state recuperate con il verricello dall’eliambulanza, non senza difficoltà poiché si trovavano in prossimità dei cavi della teleferica del Nuvolau, e sono state lasciate al parcheggio di Bai de Dones.

Falco è stato inviato di seguito lungo la strada che collega Fodara Vedla a Ra Stua dove, scendendo con la propria e-bike, un ciclista ne aveva perso il controllo ed era andato a sbattere contro un albero, perdendo inizialmente conoscenza. Preso in carico dall’equipe medica e trasferito in elicottero, l’infortunato è stato portato a Belluno.



