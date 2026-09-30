Tre istruttori tecnici, un funzionario amministrativo contabile e un funzionario tecnico, il Comune di Vicenza apre un avviso e due interpelli

VICENZA, 30 SETTEMBRE 2026 – Il Comune di Vicenza ha aperto un avviso e due interpelli per l’assunzione di un funzionario amministrativo contabile, di tre istruttori tecnici e di un funzionario tecnico.L’avviso esplorativo di mobilità volontaria, riguarda l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un funzionario amministrativo-contabile, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, da assegnare all’ufficio Progettazione europea del Settore “Programmazione, contabilità economico-finanziaria e tributi”. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata entro il 24 ottobre esclusivamente on-line attraverso il Portale Unico del Reclutamento “InPA” disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.itL’interpello sull’elenco aggiornato di idonei, per l’assunzione di 3 istruttori tecnici, area degli istruttori, a tempo pieno e indeterminato, sarà prioritariamente riservato alle volontarie e ai volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale e nazionale da assegnare ai Settori Patrimonio, ambiente e capitale naturale; Edilizia; Mobilità, trasporti e infrastrutture. La registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda dovranno essere completati entro il 15 ottobre 2026 su https://www.inpa.gov.itL’altro interpello sull’elenco di idonei, riguarda l’assunzione di un funzionario tecnico, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare all’ufficio Datore di lavoro. La registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda dovranno essere completati entro il 15 ottobre 2026 su https://www.inpa.gov.itMaggiori informazioni sul sito del Comune di Vicenza:https://servizi2.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/417595https://servizi2.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/417648https://servizi2.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/417600