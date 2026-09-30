Nonni e nipoti a Gardaland: il 62% dei partecipanti è andato al parco con i propri nonni

Dai ricordi condivisi sulle attrazioni alle nuove esperienze da vivere insieme, Gardaland è un luogo che attraversa le generazioni. Lo racconta anche un recente sondaggio realizzato sul canale Instagram del Resort: tra i partecipanti al sondaggio, il 62% ha dichiarato di aver già visitato il parco con i propri nonni, mentre il 38% ha espresso il desiderio di farlo in futuro. A confermare questo legame sono anche le numerose storie arrivate attraverso i messaggi: racconti di giornate trascorse insieme, ricordi di famiglia e prime esperienze vissute al parco da generazioni diverse.

Ma il valore di Gardaland come destinazione intergenerazionale va oltre le attrazioni. Il Resort offre esperienze diverse da condividere a ogni età: dagli spettacoli al cinema 4D alle proposte gastronomiche, fino al soggiorno nei tre hotel tematizzati del Resort, pensati per trasformare la visita in una vera esperienza di vacanza.

È proprio questa possibilità di riscoprire il tempo insieme, attraverso esperienze diverse e complementari, a rendere Gardaland una destinazione capace di parlare a nonni, genitori e nipoti. Un valore che trova nella proposta di Gardaland SEA LIFE Aquarium una delle sue espressioni più significative: qui famiglie, nonni e nipoti sono invitati a trasformarsi insieme in Esploratori Marini, condividendo una giornata all’insegna della scoperta e della curiosità.

In occasione della Festa dei Nonni, che si celebra il 2 ottobre, e della Giornata Mondiale degli Animali domenica 4 ottobre Gardaland SEA LIFE Aquarium propone una giornata speciale dedicata alla scoperta della longevità nel mondo acquatico tra curiosità, divertimento e creatività.

Si parte alle 11.00 in Vista Oceanica con “Nonno in ammollo: vecchie pinne, grandi storie”, un divertente quiz interattivo dedicato a grandi e piccoli. Tra tartarughe centenarie, pesci da record e sorprendenti abitanti degli abissi, i partecipanti scopriranno le creature acquatiche più longeve.

Tra gli esemplari ospitati a Gardaland SEA LIFE Aquarium c’è il Corallo Blu (Heliopora coerulea), organismo coloniale dell’Indo-Pacifico capace di crescere e rigenerarsi per generazioni, superando il metro di diametro, e di vivere per decenni o persino secoli. Nelle acque dolci, invece, la Carpa comune (Cyprinus carpio) può raggiungere i 50-80 anni. Un caso eccezionale è quello di Hanako, una carpa koi giapponese la cui età è stata stimata in 226 anni attraverso l’analisi degli anelli di crescita delle scaglie.

L’attività sarà un’occasione per conoscere più da vicino gli ecosistemi acquatici e riflettere sull’importanza di proteggerli e tutelare le specie che li abitano.

La giornata proseguirà dalle 12.30 alle 16.30 presso il Cove del Capitano con “Un mare d’amore per i nonni”, un laboratorio creativo dedicato al mare. I più piccoli potranno utilizzare materiali di recupero per realizzare una piccola creatura marina da regalare ai nonni, accompagnandola con un messaggio personale: un modo semplice e creativo per celebrare il legame speciale tra nonni e nipoti.

Al termine della giornata, ogni partecipante riceverà un attestato da Esploratore Marino, con QR code per scoprire le attività del SEA LIFE Trust, che a livello globale ha realizzato 104 progetti di conservazione, salvato 683 animali e tutelato 37 specie minacciate, contribuendo inoltre alla riproduzione di 9 specie nell’ambito di programmi di reintroduzione in natura.

Le attività offriranno l’occasione per vivere ancora più da vicino Gardaland SEA LIFE Aquarium, un percorso immersivo che accompagna grandi e piccoli dal Lago di Garda alle profondità oceaniche. Attraverso 13 ambientazioni tematizzate e 40 vasche, è possibile osservare oltre 5.000 creature marine di 100 specie, dagli squali ai cavallucci marini, dalle meduse ai pesci tropicali.

Tra le esperienze più suggestive, il tunnel oceanico trasparente permette di immergersi tra squali, razze, trigoni e pesci colorati, mentre pannelli informativi, attività interattive e la sala “Oceano Interattivo” rendono la scoperta ancora più coinvolgente. Completano il percorso le presentazioni dei leoni marini Leo, Honey e Davy Jones, per conoscere da vicino le loro abitudini, le cure quotidiane e l’importanza della loro tutela.

Gardaland SEA LIFE Aquarium fa parte della rete SEA LIFE, presente con 50 acquari nel mondo e impegnata nella conservazione degli oceani attraverso ricerca, tutela delle specie e sensibilizzazione. Un impegno che conta oltre 34.600 ore dedicate alla conservazione e riabilitazione della fauna selvatica e il coinvolgimento di oltre 159.000 persone in attività di educazione e divulgazione.

I biglietti per Gardaland SEA LIFE Aquarium sono acquistabili online a partire da €10,50 sul sito ufficiale https://www.gardaland.it/esplora-gardaland/sea-life-aquarium/, dove è possibile consultare anche tutte le informazioni su eventuali attività speciali. Alle biglietterie sono, inoltre, disponibili convenienti tariffe “Speciale Famiglia“.