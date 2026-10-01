Vicentino – Ruba 3mila euro di Gratta e Vinci e prova a incassarli: donna identificata dalle telecamere

Una serie di Gratta e Vinci per un valore complessivo di circa 3.000 euro sarebbe stata rubata da una tabaccheria di Cassola e, poco dopo, parte dei tagliandi sarebbe stata riscossa in un’altra ricevitoria della zona. A finire nei guai è stata una donna di 63 anni residente a Cassola, denunciata dai Carabinieri.

L’indagine è stata condotta dai militari della Stazione di Romano d’Ezzelino ed è partita dalla denuncia presentata il 6 agosto 2026 dalla titolare della tabaccheria, che aveva segnalato la sparizione dei biglietti durante l’orario di chiusura.

Un elemento decisivo è arrivato da un’altra esercente, titolare di una ricevitoria, che avrebbe riferito come alcuni dei seriali riconducibili ai tagliandi rubati fossero stati appena riscossi presso la sua attività da una donna della zona.

I Carabinieri hanno quindi acquisito le immagini della videosorveglianza interna della ricevitoria, accertando che 21 biglietti erano stati incassati dalla stessa persona.

Dall’analisi dei filmati, secondo quanto riferito dall’Arma, gli investigatori sarebbero riusciti a individuare chiaramente la donna. I successivi accertamenti anagrafici e lavorativi, insieme al confronto fotografico con i fotogrammi estratti dalle registrazioni, avrebbero portato all’identificazione della 63enne.

La donna è stata convocata presso la Stazione dei Carabinieri di Romano d’Ezzelino e, alla luce degli elementi raccolti, è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza con l’ipotesi di reato di furto.

Come previsto dalla legge, la responsabilità dell’indagata dovrà essere accertata definitivamente con eventuale sentenza irrevocabile di condanna.