1 Ottobre 2026 - 10.14
Camisano, donna investita da un’auto: è grave, trasportata a Vicenza
Grave incidente stradale nella mattinata a Camisano Vicentino. Intorno alle 8.15, in via Roma, nella frazione di Santa Maria, una donna che si trovava a piedi è stata investita da un’automobile.
Le condizioni della donna sono apparse subito serie. Dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Vicenza.
Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica dell’investimento.