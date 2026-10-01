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1 Ottobre 2026 - 10.14

Camisano, donna investita da un’auto: è grave, trasportata a Vicenza

Giuseppe Balsamo
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Grave incidente stradale nella mattinata a Camisano Vicentino. Intorno alle 8.15, in via Roma, nella frazione di Santa Maria, una donna che si trovava a piedi è stata investita da un’automobile.

Le condizioni della donna sono apparse subito serie. Dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Vicenza.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica dell’investimento.

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