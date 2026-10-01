Non dichiarano niente… Ma come fanno a vivere? – Evasione: seconda puntata

di Umberto Baldo

Nella prima puntata ci siamo posti una domanda semplice: ma chi paga davvero le tasse in Italia?

E abbiamo visto che una parte molto consistente dell’IRPEF arriva dai redditi da lavoro dipendente e da pensione.

Abbiamo visto anche che milioni di contribuenti dichiarano redditi molto bassi.

E qui qualcuno potrebbe legittimamente chiedermi: «Ma allora come fanno a vivere?»

Domanda brutale.

Ma non necessariamente stupida.

Anzi.

Proviamo a ragionarci senza partire dalla conclusione che ci piace di più.

Perché sarebbe facilissimo scrivere: “Se uno dichiara 12.000 euro e possiede una casa, un’auto e va in vacanza, allora evade.”

No. Non funziona così.

Una persona può avere un reddito basso e vivere grazie al reddito del coniuge . Può avere una casa ereditata. Può avere risparmi accumulati negli anni. Può ricevere una pensione o un trasferimento che non entra nella stessa categoria di reddito che stiamo osservando. Può vivere in una famiglia nella quale i redditi vengono condivisi. Può semplicemente avere esigenze di spesa molto basse.

Insomma, reddito dichiarato basso non significa automaticamente evasione.

E questo dobbiamo dirlo chiaramente.

Perché se vogliamo fare una campagna seria contro l’evasione fiscale, dobbiamo prima di tutto evitare di inventarci evasori dove non sappiamo se esistano.

Ma proprio qui nasce il problema interessante.

Se tutte queste spiegazioni sono legittime, benissimo.

Quanto spiegano complessivamente? E quanto rimane invece difficile da spiegare?

Questa è la domanda.

Prendiamo un esempio banalissimo.

Un signore dichiara 12.000 euro l’anno. Non sappiamo altro. Possiamo tranquillamente immaginare che viva con la moglie che guadagna 25.000 euro.

Oppure che viva in una casa di proprietà ereditata dai genitori. Oppure entrambe le cose.

Nessun mistero.

Ma se scopriamo che quel signore conduce un tenore di vita incompatibile con quanto dichiara, allora il problema cambia. Non abbiamo ancora dimostrato che evade. Abbiamo però una anomalia da spiegare.

Ed è proprio questo il lavoro che dovrebbe fare un’amministrazione fiscale moderna: non accusare tutti, ma individuare le situazioni che meritano un controllo.

Del resto oggi lo Stato dispone di una quantità di informazioni che qualche decennio fa sarebbe sembrata fantascienza.

Banche dati. Fatture elettroniche. Pagamenti tracciabili. Informazioni sui conti. Anagrafe tributaria. Dati immobiliari. Informazioni sui rapporti finanziari. E molto altro.

Il Fisco, insomma, sa parecchie cose.

Forse non sa tutto.

Ma certamente sa molto più di quanto sapesse quando io ero giovane.

E allora la domanda diventa ancora più interessante.

Se sappiamo così tanto, perché continuiamo ad avere un tax gap di decine di miliardi?

Qui però bisogna evitare un altro errore.

Non tutti i redditi bassi sono sospetti.

E non tutti i consumi elevati dimostrano evasione.

Non possiamo trasformare l’Agenzia delle Entrate in una versione fiscale del Grande Fratello.

Ma non possiamo neppure far finta che le anomalie non esistano.

Perché c’è una differenza enorme fra dire: “Chi dichiara poco evade.”

e dire: “Esistono situazioni nelle quali il reddito dichiarato non appare coerente con le informazioni disponibili e che quindi meritano di essere controllate.”

La prima è una sentenza. La seconda è un criterio di controllo. Ed è esattamente questa distinzione che dovrebbe interessarci. Perché il vero problema non è sapere quanti italiani siano “furbi”.

Il problema è capire quanto reddito sfugga effettivamente al Fisco.

E soprattutto chi lo paga al posto loro.

Perché torniamo sempre lì.

Se un cittadino dichiara tutto, paga tutto quello che deve pagare e un altro riesce invece a sottrarre una parte del proprio reddito alla tassazione, il primo non riceve uno sconto.

Continua a pagare. Il secondo paga meno. E lo Stato deve comunque trovare le risorse che gli servono.

Non c’è magia. C’è soltanto qualcuno che paga e qualcuno che paga meno, o non paga affatto.

Ed è questo che rende l’evasione fiscale non soltanto un problema di legalità, ma anche un problema di fiducia nel sistema fiscale.

Perché il contribuente onesto può accettare anche un’imposta pesante.

Quello che diventa molto più difficile da accettare è sapere che qualcun altro, magari svolgendo un’attività identica alla sua, riesce a sottrarre una parte del reddito senza essere scoperto.

A quel punto nasce il pensiero più pericoloso per qualsiasi sistema fiscale:

“Se lo fanno tutti, perché dovrei essere io l’unico fesso?”

E quando si arriva a questo punto, l’evasione smette di essere soltanto un comportamento individuale.

Diventa un problema culturale. Ma anche qui non fermiamoci alla morale. Perché a questo punto dobbiamo rivolgere la domanda allo Stato.

Abbiamo strumenti fiscali sempre più sofisticati. Abbiamo più dati. Abbiamo più tracciabilità. Abbiamo più possibilità di incrociare le informazioni. Abbiamo una macchina amministrativa che, almeno sulla carta, dovrebbe essere molto più efficace di quella di trent’anni fa.

E allora perché continuiamo a parlare di decine di miliardi di euro di tax gap?

La domanda finale della nostra inchiesta sarà proprio questa.

Perché combattere l’evasione non significa soltanto chiedere al cittadino di comportarsi meglio.

Significa anche chiedere allo Stato: ma tu, con tutti gli strumenti che hai, quanto riesci davvero a recuperare?

Questa sarà la terza puntata.

E forse sarà la più scomoda.