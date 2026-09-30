A4 – Auto a fuoco in autostrada, intervengono i pompieri (FOTO)

VICENZA 30 SETTEMBRE 2026 – I Vigili del Fuoco di Vicenza sono stati allertati oggi, 30 settembre, a mezzogiorno per l’incendio di un’auto lungo l’autostrada A4.

Il conducente, che procedeva in direzione Milano, si è accorto di un malfunzionamento al veicolo e ha fatto in tempo ad accostare in corsia d’emergenza, tra Montecchio Maggiore e Montebello, prima che le fiamme avvolgessero l’auto. La squadra dei Vigili del Fuoco di Vicenza è intervenuta prontamente, spegnendo l’incendio e ripristinando la sicurezza, limitando i disagi al traffico.

L’intervento si è concluso in meno di un’ora, senza registrare feriti.