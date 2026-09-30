CRONACA
30 Settembre 2026 - 17.01

A4 – Auto a fuoco in autostrada, intervengono i pompieri (FOTO)

Nicoletta Ugolini
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

VICENZA 30 SETTEMBRE 2026 – I Vigili del Fuoco di Vicenza sono stati allertati oggi, 30 settembre, a mezzogiorno per l’incendio di un’auto lungo l’autostrada A4.

Il conducente, che procedeva in direzione Milano, si è accorto di un malfunzionamento al veicolo e ha fatto in tempo ad accostare in corsia d’emergenza, tra Montecchio Maggiore e Montebello, prima che le fiamme avvolgessero l’auto. La squadra dei Vigili del Fuoco di Vicenza è intervenuta prontamente, spegnendo l’incendio e ripristinando la sicurezza, limitando i disagi al traffico.

L’intervento si è concluso in meno di un’ora, senza registrare feriti.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

A4 - Auto a fuoco in autostrada, intervengono i pompieri (FOTO) | TViWeb A4 - Auto a fuoco in autostrada, intervengono i pompieri (FOTO) | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy