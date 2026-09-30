“Il caso Carradore”: un pomeriggio tra mistero e teatro
Il mistero torna a Montecchio Maggiore con un nuovo appuntamento di Veneto Spettacoli di Mistero 2026, il festival dedicato ai luoghi leggendari e misteriosi del Veneto.
Domenica 25 ottobre, a Casa Fin Schiavo, la Pro Loco Alte Montecchio APS organizza “Il caso Carradore”, una rappresentazione teatrale ispirata alla tragica storia di un carrettiere morto durante il viaggio, in compagnia di una cavalla cieca e di un mulo fedele.
Una vicenda avvolta nel mistero che sarà raccontata dal gruppo teatrale Tzaitan, in un’atmosfera suggestiva e accompagnata da degustazioni di prodotti tipici.
Domenica 25 ottobre 2026
Casa Fin Schiavo, via Vescovo Carlassare 5 – Montecchio Maggiore (Vi)
Orari spettacolo: ore 14.00, 15.30 e 17.00
Degustazioni di prodotti tipici
Biglietto: € 5 soci Pro Loco | € 7 non soci
La prenotazione è consigliata.
340 0796224
info@prolocoaltemontecchio.it
Ma cosa accadde davvero al Carradore?
Venite a scoprirlo… se avete il coraggio.