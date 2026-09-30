Fiera Franca e Fiera d’Autunno 2026 a Bassano

Fiera Franca

Giovedì 1 ottobre 2026 si svolgerà la tradizionale “Fiera Franca” con l’esposizione del bestiame, attrezzature per l’agricoltura, allestimenti da parte di Coldiretti e con la presenza di numerosi operatori di commercio su aree pubbliche, che interesserà principalmente il tratto di Viale De Gasperi compreso tra strada Cartigliana e Via Rosmini, nonché il sottopasso De Gasperi, il tratto di Via Pellegrini compreso tra Via Chiuppani 44-54 fino all’intersezione con strada del Brolo/strada Travettore e la corsia di immissione nella carreggiata est di Viale De Gasperi.

Programma

Sarà una Fiera franca rinnovata quella in programma anche per il 2026, con una particolare attenzione rivolta alle scuole e alle nuove generazioni. Accanto alla tradizione e alla presenza degli animali, la manifestazione proporrà attività pensate per avvicinare bambini e ragazzi alla conoscenza del territorio, dell’agricoltura e del mondo animale.

Grazie alla collaborazione con Coldiretti Vicenza e Arav, gli studenti parteciparanno a laboratori didattici dedicati alle diverse razze presenti, agli equini e alle loro caratteristiche. Protagonisti saranno in particolare gli studenti dell’Istituto agrario Parolini, che illustreranno le attività svolte a scuola e presenteranno i loro prodotti.

L’evento principale della rassegna sarà la Mostra Concorso Bue Grasso, in programma dalle ore 7.00 alle ore 14.00. Dalle 11.30 alle 12.00 si terrà, dopo i saluti e gli interventi delle Autorità, la premiazione dei capi di concorso nelle varie categorie e l’attribuzione del premio “Bue Grasso 2026”.

Modifiche alla Viabilità

Per l’occasione sono previste le seguenti modifiche temporanee alla Viabilità:



1. dalle ore 04.00 alle ore 18.00 di giovedì 1 ottobre nel tratto di Viale A. De Gasperi compreso tra l’intersezione con Via Cartigliana e Via Rosmini, sarà vietata la circolazione dei veicoli ad eccezione di quelli adibiti al trasporto bestiame, degli operatori di commercio su aree pubbliche, concessionari di posteggio e precari secondo gli orari stabiliti dal piano del commercio comunale, nonché gli altri mezzi che fanno parte del contesto della fiera franca edizione 2026;



2. dalle ore 04.00 alle ore 18.00 ovvero fino a cessate esigenze, di giovedì 1 ottobre sarà vietata la circolazione dei veicoli eccetto quelli che rientrano nell’organizzazione della manifestazione per raggiungere e collocarsi nelle aree assegnate, nelle seguenti vie:

• Sottopasso Alcide De Gasperi con ingresso da Strada Cartigliana;

• Via Domenico Pellegrini nel tratto compreso tra Via Chiuppano 44-54 e Strada Travettore/Strada del Brolo;

• Nella corsia di immissione nella carreggiata est di Viale De Gasperi – tratto compreso tra Via Chiuppani 44-54 ed immissione su Via A. De Gasperi;

• In deroga ai punti precedenti sarà garantito il transito nel sottopasso A. De Gasperi e Via Pellegrini agli autobus del servizio scolastico;

• La Viabilità dei residenti verrà garantita dalla Viabilità interna (Via Chiuppano in particolare) con collegamento alla Viabilità ordinaria su Via Ognissanti, Strada Santa Croce e Via Rosmini.



3. dalle ore 04.00 alle ore 18.00 di giovedì 1 ottobre è imposto il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in sosta eccetto quelli che rientrano nell’organizzazione della manifestazione relativamente alle aree assegnate, nelle seguenti vie:

• Sottopasso Alcide De Gasperi con ingresso da Strada Cartigliana;

• Via Domenico Pellegrini nel tratto compreso tra Via Chiuppano 44-54 e Strada Travettore/Strada del Brolo;

• Nella corsia di immissione nella carreggiata est di Viale De Gasperi – tratto compreso tra Via Chiuppani 44-54 ed immissione su Via A. De Gasperi;



4. dalle ore 04.00 alle ore 18.00 di giovedì 1 ottobre nel tratto di Viale De Gasperi compreso tra Via Cartigliana e Via Rosmini, sarà vietata la sosta dei veicoli con rimozione degli stessi ad esclusione di quelli autorizzati che insistono su posteggi concessi agli operatori di commercio su aree pubbliche per l’esercizio dell’attività;



5. sulla corsia laterale (est) della semicarreggiata est di Viale de Gasperi (a sud del ponte sovrastante il sottopasso omonimo), per un tratto di 100 metri, è interdetta la circolazione veicolare dalle ore 8.00 di lunedì 28 settembre 2026 fino alle ore 18.00 di giovedì 1 ottobre 2026 per consentire l’installazione, compresi montaggio e smontaggio e l’occupazione, dei box utilizzati per l’esposizione dei bovini partecipanti al concorso “Bue Grasso”. Dal sopraccitato divieto sono esenti i veicoli utilizzati per l’allestimento/disallestimento del cantiere temporaneo sopra indicato.

6. per motivi di sicurezza legati alla viabilità ordinaria:

• dalle ore 12.45 alle ore 14.15 di giovedì 1 ottobre in Via Bach, nel parcheggio ubicato sul lato nord della Via in prossimità con le intersezioni con Via Mozart e Chopin, sarà vietata la sosta con rimozione coatta dei veicoli ad eccezione degli autobus di linea extraurbana/scolastici;

• dalle ore 4.00 alle ore 16.30 di giovedì 1 ottobre è imposto il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul lato destro di Via Strada Cartigliana, tratto De Gasperi – Via Gerola e sul lato sinistro di Via Gerola, tratto Cartigliana – Via del Cristo;

• dalle ore 4.00 alle ore 16.30 di giovedì 1 ottobre sia vietata la sosta con rimozione dei veicoli in Via Travettore nel tratto in curva che precede l’ingresso al centro studi esclusivamente sul lato sinistro nei 15 metri che precedono e seguono la medesima curva.

Misure di sicurezza

In occasione della Fiera Franca, giovedì 1 ottobre 2026, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, in Viale De Gasperi nel tratto compreso tra intersezioni con Via Cartigliana e con Via Rosmini / Aldo Moro, e nella Via Pellegrini/Travettore, è istituito il divieto di vendita e somministrazione e consumo di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine, ad eccezione di prodotti confezionati e chiusi, oltre al divieto di vendita, porto e detenzione di petardi, bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti e/o urticanti nonché oggetti pericolosi in genere e/o recare danno a persone, cose, beni.

Sempre in Viale de Gasperi è vietato l’utilizzo di impianti GPL e di impianti elettrici privi delle certificazioni e installati in modo non conforme alle normative vigenti e per i quali le ditte ambulanti non ne abbiano comunicato l’utilizzo all’Area 5 del Comune di Bassano del Grappa entro il 15 settembre 2026. È inoltre istituito l’obbligo per le ditte utilizzatrici di GPL di chiudere i pozzetti nel raggio di cinque metri dalle bombole GPL e di riaprirli in caso di maltempo e pioggia.

L’inosservanza di tali misure, in quanto legalmente istituite per ragioni di sicurezza pubblica e ordine pubblico, costituisce reato punito ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 del Codice Penale.

Fiera d’Autunno

Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 si svolgerà la tradizionale Fiera Autunnale che interessa le vie del Centro Storico cittadino.

Programma delle attività di gemellaggio

Venerdì 2 ottobre

– pomeriggio Arrivo in città delle delegazioni e degli ospiti provenienti da Mühlacker e Voiron

– ore 20.00 Cena di Benvenuto presso “Hotel alla Corte – Ristorante Sant’Eusebio”

Cena comunitaria aperta a tutti i cittadini delle Città gemelle di Mühlacker e Voiron

Saluto delle massime Autorità delle Città Gemelle di Bassano, Mühlacker e Voiron

Scambio di doni

(Contrà Corte 54)

Sabato 3 ottobre

– ore 10.00 Ricevimento delle delegazioni ufficiali presso Sala degli Specchi di Palazzo Sturm

Delegazioni Ufficiali delle Citta Gemelle di Bassano del Grappa, Mühlacker e Voiron

– ore 11.30 Apertura della tradizionale Fiera d’Autunno

Saluti del sindaco della Città di Bassano del Grappa, Nicola Ignazio Finco, e delle autorità delle città gemelle di Mühlacker e Voiron

Tradizionale spillatura della botte di birra

Accompagnamento musicale “Filarmonica Bassanese” “Radio Voice”

(Piazzotto Montevecchio)

– ore 13.00 Pranzo presso “Nuovo Borgo Eno-Trattoria”

Su invito della città di Bassano del Grappa / Riservato alle delegazioni Ufficiali

(Via Margnan 7)

– Pomeriggio e serata liberi per visita alla tradizionale Fiera d’Autunno

Domenica 4 ottobre

– ore 10.45 Cerimonia di presentazione dell’opera dedicata a Sammy Basso a 2 anni dalla scomparsa

(Belvedere di Piazza Terraglio)

– A seguire Rinfresco presso la loggia della “Grapperia Nardini” su invito della Città di Bassano del Grappa riservato alle delegazioni ufficiali

(Ponte Vecchio 2)

– Pomeriggio e serata liberi per visita alla tradizionale Fiera d’Autunno

Lunedì 5 ottobre

Partenza delle Delegazioni Ufficiali

Modifiche alla Viabilità

Per l’occasione sono previste le seguenti modifiche temporanee alla Viabilità:

1. dalle ore 00.01 di sabato 3 ottobre alle ore 24.00 di domenica 4 ottobre sarà vietata la circolazione dei veicoli sulle sottoelencate strade e piazze del Centro Storico: Via e Vicolo Jacopo da Ponte; Via Barbieri; Via Museo; Via Vendramini; Via Vittorelli; Piazza Garibaldi; Via S. Bassiano; Piazza Libertà; Via Roma, nel tratto compreso tra Via dell’Angelo e

Piazza Libertà; Via e Vicolo Matteotti; Piazzotto Montevecchio (per il gemellaggio); Via Bellavitis; Via Portici Lunghi; Via Verci, nel tratto compreso tra la Via Mure del Bastion e Via Bellavitis; Piazzetta Poste; nonché Piazzale Trento ovest/Foro Boario e Via dell’Angelo nel tratto compreso tra Via Roma e Via Museo.

In deroga al divieto è ammessa la circolazione dei veicoli degli operatori che partecipano alla fiera, concessionari di posteggio, dei veicoli autorizzati ad accedere all’interno delle proprietà e dei veicoli della nettezza urbana, fino alle ore 8.30 di sabato 3 ottobre nonché dalle 00.01 alle ore 7.30 e successivamente dopo le ore 21.30 di domenica 4 ottobre. Sono fatti salvi inoltre gli accessi nelle vie e piazze sopra citate degli operatori spuntisti a cui saranno assegnati i posteggi liberi nella mattinata di sabato 3 ottobre;

2. dalle ore 00.01 di sabato 3 ottobre alle ore 24.00 di domenica 4 ottobre i residenti ed i veicoli autorizzati ad accedere all’interno delle proprietà potranno inoltre circolare nelle seguenti arterie:

a) in Vicolo Da Ponte in deroga al senso unico con direzione sud-nord (verso Piazzale Trento est);

b) in Via Portici Lunghi in deroga al senso unico con direzione est-ovest (verso Piazza Libertà). c) in Piazzetta Poste in deroga al senso unico con direzione ovest-est (verso Via Verci);

d) Via Barbieri;

3. dalle ore 00.01 di sabato 3 ottobre alle ore 24.00 di domenica 4 ottobre sarà vietata la circolazione dei veicoli in Via Marinali nel tratto compreso tra Piazza Libertà e Piazzetta delle Poste.

In deroga al divieto è ammessa la circolazione dei veicoli autorizzati ad accedere all’interno delle proprietà, i veicoli appartenenti ai medici/infermieri in visita domiciliare urgente, i veicoli utilizzati dalla nettezza urbana e dal servizio postale. È ammessa inoltre la circolazione in deroga dei veicoli degli operatori che partecipano alla fiera, concessionari di posteggio, fino alle ore 8.30 di sabato 3 ottobre nonché dalle 00.01 alle ore 7.30 e successivamente dopo le ore 21.30 di domenica 4 ottobre.

4. dalle ore 00.01 di sabato 3 ottobre alle ore 24.00 di domenica 4 ottobre sarà vietata la sosta dei veicoli con rimozione coatta degli stessi, ad esclusione di quelli autorizzati che insistono su posteggi concessi agli operatori di commercio su aree pubbliche per l’esercizio dell’attività, nelle seguenti arterie del Centro Storico: Via Jacopo da Ponte; Via Barbieri; Via Museo; Piazza Garibaldi; Via San Bassiano; Piazza Libertà; Via Roma, nel tratto compreso tra Via dell’Angelo e Piazza Libertà; Via Matteotti; Via Bellavitis; Via Verci, nel tratto compreso tra la Via Mure del Bastion e Via Bellavitis, Piazzotto Montevecchio (gemellaggio).

Nell’area di parcheggio situata in Foro Boario/Piazzale Trento ovest con accesso da Via Remondini (parcheggio a pagamento) nonché nel tratto di Via Museo compreso tra l’area di Piazzale Trento ovest/Foro Boario e Via dell’Angelo, il divieto di sosta viene anticipato alle 17.00 di venerdì 2 ottobre, per permettere alle ditte di accedere all’area medesima e sostare nei posteggi assegnati dovendo tuttavia rispettare gli orari previsti dal piano del commercio per allestire ed iniziare le attività di vendita.

In deroga al presente divieto, i veicoli della Protezione Civile/ A.N.C./A.G.E. potranno sostare in prossimità dei varchi dove il personale presta servizio se richiesto dal piano di emergenza;

5. dalle ore 00.01 di sabato 3 ottobre alle ore 24.00 di domenica 4 ottobre sarà vietata la sosta dei veicoli con rimozione coatta degli stessi in Via Marinali nel tratto compreso tra Piazza Libertà e Piazzetta delle Poste, in Via Marinali, dal civico 50 al civico 62 nel tratto Piazzetta delle Poste e Mure del Bastion nonché Via Vittorelli per gli scopi indicati dal piano di emergenza/tavolo tecnico P.S.;

6. Il termine ultimo di accesso ai posteggi è fissato, dal vigente “Piano per il commercio su aree pubbliche”, alle ore 6.00 di sabato 3 ottobre. Entro le successive ore 7.30 gli assegnatari di posteggio sono tenuti ad uscire con i loro veicoli dall’area della fiera, fatta eccezione per i veicoli autorizzati a sostare all’interno dei posteggi. A seguito delle operazioni di spunta i precari potranno raggiungere il posteggio assegnato e ove non ammessa la sosta, rimanere per il tempo strettamente necessario per le operazioni di scarico delle merci e quindi uscire;

7. dalle ore 00.01 di sabato 3 ottobre alle ore 24.00 di domenica 4 ottobre per le esigenze sicurezza dell’area di fiera situata in Foro Boario/Piazzale Trento ovest, il traffico veicolare proveniente da Via Mure del Bastion/Piazza dell’Angelo viene deviato in Via Beata Giovanna verso discesa Brocchi. Viene pertanto imposto in Piazza dell’Angelo all’intersezione con Via Roma il divieto di transito veicolare con obbligo di svolta a destra (verso Via Beata Giovanna).

8. È sospeso temporaneamente il divieto di transito in Z.T.L. con conseguente disattivazione temporanea del sistema elettronico di controllo della stessa su tutti i varchi, dalle ore 19.30 di venerdì 2 ottobre alle ore 5.30 di lunedì 05 ottobre.

Misure di sicurezza

In occasione della Fiera d’Autunno in Centro storico, sabato 3 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 24.00 e domenica 4 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 21.00, è istituito il divieto di vendita e somministrazione e consumo di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine, ad eccezione di prodotti confezionati e chiusi, oltre al divieto di vendita, porto e detenzione di petardi, bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti e/o urticanti nonché oggetti pericolosi in genere e/o recare danno a persone, cose, beni, in tutta l’area della Fiera nella zona delimitata dalle seguenti strade: Via e tratto di Vicolo Da Ponte, Via Barbieri, Via Museo, Piazza Garibaldi, Via Vendramini, Via Vittorelli, Via San Bassiano, Via Roma (nel tratto compreso tra Via Dell’angelo e Piazza Libertà), Via e Vicolo Matteotti, Piazza Libertà, Via Portici Lunghi (tratto verso Piazza Libertà), Via Bellavitis, Via Verci (nel tratto compreso tra la Via Mure del Bastion e Via Bellavitis), Piazzotto Montevecchio, parcheggio Foro Boario/Piazzale Trento.

Il divieto di vendita e somministrazione e consumo di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine è disposto anche nei plateatici dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande presenti nelle aree della Fiera e per le attività di somministrazione attraverso distributori automatici, presenti in tutta l’area della Fiera.

Nella stessa area del Centro Storico del centro storico è vietato l’utilizzo di impianti GPL e di impianti elettrici privi delle certificazioni e installati in modo non conforme alle normative vigenti e per i quali le ditte ambulanti non ne abbiano comunicato l’utilizzo all’Area 5 del Comune di Bassano del Grappa entro il 15/9/26. È inoltre istituito l’obbligo per le ditte utilizzatrici di GPL di chiudere i pozzetti nel raggio di cinque metri dalle bombole GPL e di riaprirli in caso di maltempo e pioggia.

Sempre in Centro storico, durante la Fiera, è vietato infine l’utilizzo di olio alimentare per cottura da parte delle ditte ambulanti che non ne abbiano comunicato l’utilizzo all’Area 5 del Comune di Bassano del Grappa entro il 15 settembre 2026.

L’inosservanza di tali misure, in quanto legalmente istituite per ragioni di sicurezza pubblica e ordine pubblico, costituisce reato punito ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 del Codice Penale.