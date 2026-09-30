A Valdagno e Recoaro Terme la quarta edizione del “Piccolo Festival del Pensiero”

VALDAGNO E RECOARO, 30 SETTEMBRE 2026 – Torna il “Piccolo Festival del Pensiero. Gentilezza e Cultura”. Nata a Recoaro Terme, la rassegna – in programma da venerdì 2 a domenica 4 ottobre – prosegue il proprio percorso mantenendo la continuità degli intenti che ne hanno accompagnato le precedenti edizioni e rinnovando, per il secondo anno, la collaborazione con il Comune di Valdagno. I due centri ospiteranno tanti appuntamenti in un intreccio di pensiero, cultura, arte, musica e attività per bambini e famiglie. Tra gli ospiti anche Patrizia Laquidara e Fabio Siviero per un incontro su “Memorie differenti, memorie condivise” e l’attore Paolo Rozzi che chiuderà la rassegna con lo spettacolo “Pesce fuor d’acqua”. La curatela è affidata a Keren Ponzo, che accompagna il Festival fin dalla sua prima edizione.

Il tema “Gentilezza e cultura”

La scelta di dedicare questa edizione alla cultura nasce dalla volontà di interrogarsi sulla qualità della vita condivisa e sulle forme attraverso cui una comunità costruisce quotidianamente le proprie relazioni. La gentilezza appartiene infatti alla dimensione pubblica della vita: riguarda il modo in cui ci si rivolge agli altri, si abitano i luoghi, si riconosce la presenza dell’altro e si partecipa alla costruzione di una comunità. In questa prospettiva la cultura assume un ruolo fondamentale, perché costituisce uno spazio nel quale le persone possono incontrarsi, confrontarsi e sviluppare uno sguardo più consapevole sul proprio tempo. Mettere la cultura al centro significa investire nella capacità di una comunità di pensarsi, di interrogarsi e di riconoscere il valore delle relazioni che la compongono.

Come sottolinea l’assessora recoarese Ilaria Sbalchiero, «la gentilezza riguarda il modo in cui una comunità sceglie di vivere le proprie relazioni e di abitare lo spazio pubblico: è una pratica quotidiana che costruisce qualità nella vita comune». A questa prospettiva si affianca quella di Alessandra Finato, vicesindaco di Valdagno, secondo cui «la collaborazione tra istituzioni e territorio acquista un significato particolare quando mette al centro la cultura, perché crea occasioni nelle quali le persone possono incontrarsi e riconoscersi parte di una stessa comunità».

Per la curatrice Keren Ponzo, «il Festival vuole continuare a essere un luogo nel quale il pensiero diventa esperienza condivisa e nel quale parole come gentilezza e cultura possono essere interrogate a partire dalla vita concreta delle persone e dei territori».

Il Festival conferma così Recoaro Terme e Valdagno come luoghi di bellezza, cultura e arte, capaci di accogliere il pensiero e di trasformarlo in occasione di incontro. Un percorso che prosegue nel segno della continuità, affidando alla cultura uno spazio centrale nella costruzione della comunità e alla gentilezza il compito, concreto e quotidiano, di interrogare il modo in cui scegliamo di stare insieme.

Il programma

La quarta edizione si svolgerà dal 2 al 4 ottobre tra Recoaro Terme e Valdagno.

Venerdì 2 ottobre l’inaugurazione si terrà al Teatro Lux alle 20:15 e sarà accompagnata dalla musica de “Li scolari suonatori” e dall’arte del Progetto Dual Vision Art, in un incontro tra linguaggi diversi che intende restituire alla cultura il suo carattere di esperienza viva e condivisa.

Sabato 3 ottobre a Valdagno, in piazza del Comune, il programma prenderà il via alle 15.00 con il laboratorio per bambini “Raffa & Margot”, con la scrittrice Beatrice Peruffo.

Alle 16.30 seguirà “Il soggetto del racconto”: un incontro con Valeria Filotto, Noemi Troìa, Sofia Guiotto, Chiara Orsato, Filippo Roccoberton, Giulia Dal Lago e “Miss Peregrine e la casa dei ragazzi speciali”, moderato dal professor Dino Gasparoni.

Alle 18.30 è in programma il concerto d’archi “Li Scolari Suonatori. La poetica degli affetti”, mentre alle 20.30 Patrizia Laquidara e Fabio Siviero daranno vita a “Memorie differenti, memorie condivise”.

A Recoaro Terme, dalle 17.00, presso i locali dell’Oratorio, sarà possibile visitare la mostra “Dual Vision Art”.

Domenica 4 ottobre saranno proposti due laboratori: a Valdagno, alle 14.30 al Museo Dal Lago, a Recoaro Terme alle 15 al Palazzo Caffè Nazionale.

Il Festival si concluderà al Teatro Lux di Recoaro Terme, alle 17.00, con lo spettacolo teatrale “Pesce fuor d’aria”, di e con Paolo Rozzi.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero.

Comune di Recoaro Terme

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