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1 Ottobre 2026 - 9.51

Vicenza, 90enne legata e rapinata in casa: tre truffe agli anziani nella stessa mattinata

Giuseppe Balsamo
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Una donna di 90 anni residente in via Mascagni a Vicenza sarebbe stata raggirata da tre uomini che si sono presentati come un carabiniere e due tecnici Aim, con il pretesto di una fuga di gas. Una volta entrati in casa, l’avrebbero immobilizzata alla poltrona con del nastro adesivo e avrebbero portato via gioielli e contanti per migliaia di euro. Un vicino avrebbe tentato di intervenire, ma uno dei malviventi lo avrebbe intimidito simulando di mostrare una pistola. L’episodio è stato denunciato alla Questura.

Nella stessa mattinata si sarebbero verificati altri due raggiri ai danni di anziani: in via Zanecchin una donna di 87 anni sarebbe stata truffata da falsi carabinieri, mentre un uomo di 83 anni sarebbe stato derubato da sedicenti finanzieri. In entrambi i casi sarebbero stati sottratti denaro e preziosi.

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