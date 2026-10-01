Veneto, farmaci sperimentali venduti online: sequestrate 143 fiale, due persone denunciate

Farmaci sperimentali commercializzati attraverso canali online e privi delle necessarie autorizzazioni. È quanto emerso da un’operazione della Guardia di Finanza di Treviso, che ha portato al sequestro complessivo di 143 fiale per un valore di mercato stimato in circa 10 mila euro.

L’attività è partita dal controllo di una spedizione proveniente dalla Germania. All’interno del pacco i finanzieri hanno rinvenuto 40 fiale contenenti peptidi sintetici destinati, secondo quanto ricostruito, a ridurre l’appetito, migliorare la sensibilità insulinica e aumentare il dispendio energetico.

La vendita di questi prodotti è vietata in quanto si tratterebbe di farmaci sperimentali non ancora autorizzati né dalla Food and Drug Administration statunitense né dall’Agenzia Europea per i Medicinali.

I due destinatari della spedizione sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Treviso per violazioni della normativa sui medicinali per uso umano e per ricettazione.

Le indagini sono quindi proseguite su delega dell’Autorità giudiziaria. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Treviso hanno eseguito due perquisizioni personali e locali, nel corso delle quali sono state trovate e sequestrate altre 103 fiale analoghe a quelle intercettate nella spedizione.

Il bilancio complessivo dell’operazione è così salito a 143 fiale sequestrate.

La Guardia di Finanza proseguirà ora gli accertamenti, in collaborazione con la magistratura, per ricostruire la filiera di produzione e distribuzione dei prodotti e individuare eventuali ulteriori soggetti coinvolti.

L’obiettivo dell’attività investigativa è contrastare il commercio illecito di sostanze potenzialmente pericolose e tutelare i consumatori dai rischi connessi all’assunzione di prodotti farmacologici non autorizzati e non sicuri.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, per le persone coinvolte vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.