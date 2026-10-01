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1 Ottobre 2026 - 11.11

Caldogno, dopo 25 anni apre la nuova bretella: oltre un milione di euro per collegare viale Pasubio a via Monte Carega

REDAZIONE
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Sarà inaugurata ufficialmente sabato 3 ottobre la nuova bretella di collegamento tra viale Pasubio e via Monte Carega, a Caldogno: un’opera strategica per la viabilità della zona, attesa da 25 anni e realizzata con un investimento superiore a un milione di euro.

La cerimonia è in programma alle 11. Il ritrovo è previsto presso il parcheggio di via Monte Zebio, come indicato nell’invito ufficiale del Comune di Caldogno. Invito Inaugurazione Bretella

La nuova strada mette in collegamento diretto viale Pasubio e via Monte Carega e rappresenta un intervento destinato a incidere sulla mobilità dell’area, offrendo un nuovo asse viario per gli spostamenti locali.

L’inaugurazione di sabato segnerà quindi la conclusione di un’opera attesa da molti anni e che entra ora ufficialmente a far parte della rete stradale comunale.

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