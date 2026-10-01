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1 Ottobre 2026 - 11.39

Vicenza, minacce di morte e lesioni all’ex compagna: divieto di dimora per un 45enne

P.U.
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La Polizia di Stato di Vicenza ha eseguito nella giornata di mercoledì 30 settembre una misura cautelare di divieto di dimora nel Comune di Vicenza nei confronti di un uomo di 45 anni, cittadino italiano, indagato per lesioni personali aggravate e minacce di morte ai danni dell’ex compagna, una donna italiana di 41 anni.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ed è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile della Questura.

La misura nasce da un’attività investigativa già avviata nei confronti dell’uomo per episodi di lesioni e minacce di morte che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero stati commessi nel corso del 2026 ai danni dell’ex compagna.

Il 45enne era già sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa. Nei giorni scorsi, però, avrebbe violato le prescrizioni imposte dalla misura cautelare.

Proprio queste condotte hanno portato a un aggravamento del provvedimento, con l’applicazione del divieto di dimora nella città di Vicenza.

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