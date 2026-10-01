CORNEDO VICENTINO: INAUGURATA LA NUOVA PIAZZA ALDO MORO

A Cornedo Vicentino una giornata storica per la comunità con l’inaugurazione ufficiale della nuova Piazza Aldo Moro. L’intervento, del valore complessivo di circa 1,2 milioni di euro e finanziato tramite bandi regionali e fondi di bilancio, ha permesso di riqualificare l’intera area urbana in due stralci, eliminando l’ex casa Rancan per fare spazio a una zona verde, moderna, sicura e a misura di pedone. L’evento, celebrato alla presenza di numerosi cittadini, autorità, del sindaco Francesco Lanaro e del vicesindaco Angelo Frigo, ha visto momenti di festa con la benedizione dell’opera, il tradizionale taglio del nastro e la partecipazione attiva di tutta la comunità.