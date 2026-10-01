Incendio a Malo, la nube di fumo arriva fino a Vicenza: consigliato di tenere chiuse porte e finestre

La grande nube di fumo provocata dall’incendio scoppiato nel primo pomeriggio in un’azienda di Malo è chiaramente visibile anche dalla città di Vicenza. La Protezione civile comunale sta monitorando l’evolversi della situazione.

Sul luogo dell’incendio sono impegnati i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e i tecnici di Arpav, al lavoro sia per le operazioni di spegnimento sia per il controllo della qualità dell’aria.

Poiché il rogo interessa anche materiale plastico, non viene esclusa la possibile presenza nella nube di sostanze tossiche. Per questo motivo, dopo un confronto con i Vigili del Fuoco, l’amministrazione comunale di Vicenza ha invitato in via precauzionale i cittadini a mantenere chiuse porte e finestre.

La raccomandazione è inoltre quella di spegnere gli impianti di ventilazione forzata e tutti i sistemi che comportano uno scambio d’aria con l’esterno, limitando per quanto possibile anche le attività all’aperto.

Si tratta, viene precisato, di una misura esclusivamente precauzionale adottata in attesa di ulteriori informazioni e degli esiti dei monitoraggi ambientali.

Il Comune di Vicenza continuerà a seguire la situazione insieme agli organi competenti e fornirà eventuali aggiornamenti attraverso il proprio sito e i canali social istituzionali.