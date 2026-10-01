Influenza, dal 5 ottobre parte la campagna vaccinale dell’Ulss 8 Berica: oltre 78 mila dosi disponibili

Prenderà il via lunedì 5 ottobre la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026/2027 dell’Ulss 8 Berica, inserita nel piano coordinato con Regione Veneto e campagna nazionale.

Con l’arrivo dei primi freddi, la riapertura delle scuole e il ritorno a una maggiore frequentazione degli ambienti chiusi, aumentano infatti le occasioni di contagio e di circolazione dei virus respiratori, compreso quello influenzale.

Le prime somministrazioni partiranno il 5 ottobre presso i Pediatri di Libera Scelta e nelle strutture residenziali per anziani, alle quali l’Azienda sanitaria sta consegnando in questi giorni le dosi necessarie. Dal 19 ottobre la vaccinazione sarà disponibile anche presso i Medici di Medicina Generale e nelle farmacie aderenti.

Per la stagione invernale 2026/2027 la Regione del Veneto ha messo a disposizione dell’Ulss 8 Berica oltre 78 mila dosi.

La vaccinazione sarà gratuita per le fasce di popolazione considerate maggiormente a rischio. Rientrano tra queste tutti i bambini dai 6 mesi ai 6 anni e gli over 60. La gratuità è prevista anche per familiari e contatti, adulti e bambini, di soggetti ad alto rischio di complicanze, per le donne in gravidanza e nella fase post parto, per adulti e minori affetti da patologie croniche dell’apparato respiratorio, cardiocircolatorio, renale o del sangue, per i pazienti diabetici, per chi presenta deficit immunitari e per i malati in attesa di interventi chirurgici rilevanti.

La vaccinazione sarà proposta gratuitamente anche ai donatori di sangue e ad alcune categorie professionali: operatori sanitari, addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e lavoratori che, per ragioni professionali, sono frequentemente a contatto con animali, considerati potenziale fonte di infezione da virus influenzali non umani.

L’obiettivo è proteggere in particolare le persone maggiormente esposte al rischio di complicanze. Secondo i dati richiamati dall’Istituto Superiore di Sanità, in Italia l’influenza provoca circa 8 mila decessi ogni anno, con un numero di contagi stagionali compreso tra 10 e 14 milioni. L’impatto economico stimato, tra costi sanitari e perdita di produttività, ammonta a circa 2,86 miliardi di euro all’anno.

«La campagna di vaccinazione antinfluenzale è un fondamentale momento di prevenzione che è rivolto a tutta la popolazione – sottolinea il direttore generale dell’Ulss 8 Berica Peter Assembergs – e come Azienda saremo attivamente impegnati nella sua promozione, nell’ambito della campagna predisposta dalla Regione del Veneto. Naturalmente il nostro obiettivo prioritario è raggiungere un buon livello di copertura nelle fasce di popolazione più a rischio, ma vogliamo sensibilizzare anche il resto della popolazione sull’importanza e utilità della vaccinazione, perché è importante che tutti contribuiscano a ridurre la circolazione del virus. La vaccinazione è un atto di responsabilità per la salute propria e per quella degli altri».

«La distribuzione è iniziata già la scorsa settimana e dunque siamo pronti a partire – aggiunge la dottoressa Maria Teresa Padovan, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 8 Berica, struttura che coordina la campagna –. Ricordiamo che lo scorso anno l’influenza aveva registrato uno sviluppo piuttosto precoce, pertanto è importante non attendere l’ultimo momento e accogliere già l’invito alla vaccinazione, così da avere il massimo del picco di anticorpi quando ci sarà una elevata circolazione del virus».