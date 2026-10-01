Malo, l’incendio alla Deroma visto dall’alto: immagini impressionanti della colonna di fumo

Le immagini riprese dall’alto mostrano tutta la vastità dell’incendio divampato nel pomeriggio alla Deroma di Malo. Una colonna di fumo enorme si è alzata sopra la zona industriale, rendendosi visibile a chilometri di distanza. TViWeb

Le fiamme hanno interessato una parte del capannone e della struttura dello stabilimento, mentre sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da più comandi del Veneto. Non risultano persone coinvolte. TViWeb

Le immagini dall’alto restituiscono con particolare evidenza le dimensioni del rogo e della nube sviluppatasi sopra l’area industriale.