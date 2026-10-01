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1 Ottobre 2026 - 15.38

Veneto – Lite in famiglia degenera: minorenne accoltella il padre

Folle inseguimento di una Mercedes dal Friuli al Veneto conducente denunciato dai carabinieri
Giuseppe Balsamo
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Una discussione in famiglia è degenerata in un accoltellamento nel primo pomeriggio di giovedì 1 ottobre a Chioggia, nel Veneziano.

Secondo una prima ricostruzione, un ragazzo minorenne avrebbe colpito il padre con un’arma da taglio al culmine di un diverbio avvenuto nell’abitazione di famiglia, in via Mazzini, intorno alle 14.

Il giovane avrebbe sferrato due colpi. Le ferite, da quanto emerso inizialmente, non sarebbero profonde e non avrebbero interessato parti vitali. Il padre è stato soccorso e accompagnato al Pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale del commissariato e i sanitari del Suem 118.

Padre e figlio sono stati poi portati in caserma a Chioggia, dove i militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire le ragioni della discussione.

Al momento non risultano conferme su un collegamento tra la lite e questioni scolastiche. Le indagini sono ancora in corso.

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