Montecchio Maggiore, furto in azienda: denunciato un ex dipendente

Un trapano avvitatore professionale sarebbe stato sottratto da un’azienda di Montecchio Maggiore proprio nell’ultimo giorno di lavoro. Per il furto è stato denunciato un ex dipendente, oggi in pensione, residente nella Valle del Chiampo.

Nella mattinata di domenica 27 settembre 2026 i Carabinieri della Stazione di Arzignano hanno eseguito un decreto di perquisizione domiciliare disposto nell’ambito di un’attività delegata dalla Procura della Repubblica di Vicenza.

L’obiettivo era rintracciare un costoso elettroutensile professionale denunciato come rubato dal titolare di una nota azienda della città del Grifo.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, a carico dell’ex dipendente sarebbero emersi elementi ritenuti concreti e convergenti. La sottrazione dell’avvitatore sarebbe avvenuta proprio nell’ultimo giorno di lavoro dell’uomo.

Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto l’attrezzo ricercato. L’indagato, secondo quanto riferito dai Carabinieri, non sarebbe stato in grado di dimostrarne il legittimo possesso.

L’elettroutensile è stato quindi posto sotto sequestro. Al termine delle formalità, l’ex dipendente è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza con l’accusa di furto.