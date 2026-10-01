CRONACAVENETO
1 Ottobre 2026 - 15.41

Tav Verona-Vicenza, operaio colpito da una scarica elettrica nel cantiere: è grave

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Grave infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di giovedì 1 ottobre a San Martino Buon Albergo, nel Veronese, all’interno di un cantiere per la realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità.

Secondo le prime informazioni, poco dopo le 12 un operaio sarebbe stato investito da una violenta scarica elettrica, riportando profonde ustioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con un’automedica e un’ambulanza. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, a Verona.

Nel cantiere sono arrivati anche gli operatori dello Spisal, incaricati degli accertamenti sulla dinamica dell’incidente e sulle condizioni di sicurezza del luogo di lavoro.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle cause che hanno provocato la scarica elettrica.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Tav Verona-Vicenza, operaio colpito da una scarica elettrica nel cantiere: è grave | TViWeb Tav Verona-Vicenza, operaio colpito da una scarica elettrica nel cantiere: è grave | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy