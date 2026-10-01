Tav Verona-Vicenza, operaio colpito da una scarica elettrica nel cantiere: è grave

Grave infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di giovedì 1 ottobre a San Martino Buon Albergo, nel Veronese, all’interno di un cantiere per la realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità.

Secondo le prime informazioni, poco dopo le 12 un operaio sarebbe stato investito da una violenta scarica elettrica, riportando profonde ustioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con un’automedica e un’ambulanza. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, a Verona.

Nel cantiere sono arrivati anche gli operatori dello Spisal, incaricati degli accertamenti sulla dinamica dell’incidente e sulle condizioni di sicurezza del luogo di lavoro.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle cause che hanno provocato la scarica elettrica.