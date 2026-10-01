BASSO VICENTINO - AREA BERICAEVENTI
1 Ottobre 2026 - 16.47

Noventa Vicentina, torna a nuova vita l’Oratorio Ca’ Arnaldi: domenica l’inaugurazione dopo il restauro

REDAZIONE
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Un luogo storico e identitario di Noventa Vicentina torna a disposizione della comunità dopo l’intervento di restauro. Domenica 4 ottobre, alle 17, sarà inaugurato ufficialmente l’Oratorio Ca’ Arnaldi, in via A. De Gasperi 7.

L’appuntamento rappresenterà l’occasione per riscoprire e valorizzare uno dei piccoli gioielli del patrimonio locale, restituito alla cittadinanza dopo i lavori che ne hanno permesso il recupero.

Alla cerimonia saranno presenti il Soprintendente, architetto Andrea Rosignoli, e il professor ingegner architetto Paolo Faccio, progettista e curatore del restauro.

Dopo il momento istituzionale, l’inaugurazione proseguirà con un appuntamento musicale. Il soprano Barbara Candeo, assessore alla Cultura del Comune di Noventa Vicentina, si esibirà accompagnata al pianoforte dal maestro Elia Morsanuto.

L’Amministrazione invita la cittadinanza a partecipare a un momento considerato significativo per la comunità, che segna un nuovo capitolo nella storia dell’Oratorio Ca’ Arnaldi.

I posti disponibili sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Per partecipare è necessario scrivere all’indirizzo:

prenotazioni@comune.noventa-vicentina.vi.it

L’appuntamento è per domenica 4 ottobre 2026 alle 17 all’Oratorio Ca’ Arnaldi, in via A. De Gasperi 7, a Noventa Vicentina.

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