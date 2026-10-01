Veneto – Escursionista precipita da un sentiero e muore

Tragedia in montagna nella giornata di giovedì 1 ottobre a San Nicolò Comelico, nel Bellunese. Un escursionista ha perso la vita dopo essere precipitato dal sentiero di avvicinamento alla ferrata D’Ambros, lungo la Cresta della Pitturina.

L’allarme è scattato intorno alle 12.45. L’uomo stava procedendo insieme a un compagno che lo precedeva di qualche metro. Dopo aver sentito il rumore della caduta alle proprie spalle e non essere più riuscito a vederlo, l’amico ha chiesto aiuto.

La posizione è stata geolocalizzata e dalla base di Pieve di Cadore è decollato l’elicottero del Suem. Una volta raggiunta la zona, l’equipaggio ha individuato subito il compagno dell’escursionista, fermo sul sentiero a circa 2.400 metri di quota e intento a fare segnali all’elicottero.

Abbassandosi sulla verticale, circa 200 metri più in basso, i soccorritori hanno individuato il corpo dell’uomo. Il tecnico di elisoccorso e l’equipe medica sono stati calati nelle vicinanze con un verricello di 30 metri, ma per l’escursionista non c’era ormai più nulla da fare.

Al momento è noto soltanto che la vittima era trevigiana.

Dopo il nulla osta della magistratura alla rimozione, la salma è stata recuperata e trasportata al campo sportivo di San Nicolò Comelico.

Sul posto erano presenti anche il Soccorso alpino della Val Comelico e la Guardia di Finanza, in attesa dell’arrivo del carro funebre. Il compagno della vittima è invece rientrato autonomamente ed è successivamente arrivato al campo sportivo.