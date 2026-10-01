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1 Ottobre 2026 - 16.41

Noventa Vicentina, questa sera un viaggio nella storia della Serenissima e dell’occupazione napoleonica

REDAZIONE
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Appuntamento questa sera, giovedì 1 ottobre, alle 20.30 alla Sala Paradiso di Villa Barbarigo, a Noventa Vicentina, per una serata dedicata alla storia della Repubblica di Venezia e agli eventi che ne segnarono la fine.

Al centro dell’incontro ci sarà la presentazione del libro di Ettore Beggiato, “1797: La Serenissima e l’occupazione napoleonica”.

L’autore dialogherà con Alberto Montagner, di Veneto Nostro, e con Pietrangelo Pettenò, di Marco Polo Project. Il confronto sarà l’occasione per ripercorrere gli avvenimenti che portarono alla caduta della Serenissima e approfondire una pagina centrale della storia veneziana e veneta.

La serata rientra nel progetto “Le Memorie della Serenissima a Noventa Vicentina – Storia, tradizioni e identità veneta”, inserito nel programma della 39ª Fiera autunnale dell’Area Berica.

L’appuntamento è quindi per questa sera alle 20.30 alla Sala Paradiso di Villa Barbarigo, a Noventa Vicentina.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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