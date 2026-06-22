Gardaland: al via il Summer Festival

Dopo il successo del primo K-Pop Festival, l’estate di Gardaland Resort cresce di intensità e si prepara al Gardaland Summer Festival, il grande evento che sabato 27 giugno inaugurerà la stagione delle notti del parco con un mix di musica dal vivo, spettacolo e adrenalina, accompagnando i visitatori fino all’1 di notte in un’atmosfera di grande festa.

Protagonisti della serata saranno quattro tra i nomi più amati della musica italiana: Baby K, Dargen D’Amico, il duo di dj e producer Merk & Kremont e Mr. Rainche insieme a RTL 102.5 e Radio Zeta, porteranno sul palco in piazza Jumanji generi e sonorità capaci di coinvolgere spettatori di tutte le generazioni.

Gardaland Summer Festival rappresenta il grande appuntamento che inaugura l’estate del Resort, atteso ogni anno da migliaia di ospiti che, dopo una giornata trascorsa tra le attrazioni del parco, si ritrovano nella sua piazza principale per dare il via alla stagione più attesa all’insegna della musica e del divertimento.

Tra gli artisti in programma, Baby K porterà sul palco tutta l’energia delle sue grandi hit estive che hanno segnato gli ultimi anni della musica italiana. Con oltre un miliardo di stream complessivi su Spotify e successi da record come “Roma-Bangkok“, la cantante accompagnerà il pubblico in una vera immersione nelle atmosfere dell’estate, trasformando Gardaland in una grande festa a cielo aperto.

Sul palco anche Dargen D’Amico, tra i cantautori e rapper più originali della scena contemporanea italiana. Con il suo personale stile, da lui definito “cantautorap”, fonde hip hop, elettronica, pop e tradizione cantautorale in un linguaggio unico. Reduce dalla sua terza partecipazione al Festival di Sanremo con “AI AI“, brano che riflette sul rapporto tra uomo e intelligenza artificiale e che cita proprio Gardaland, l’artista arriva al Resort in un momento particolarmente significativo della sua carriera, a pochi mesi dall’uscita del suo dodicesimo album.

A rendere ancora più coinvolgente la serata contribuiranno Merk & Kremont, tra i pochissimi dj e producer italiani presenti nella Top 100 mondiale e protagonisti della scena dance internazionale. Forti di 77 dischi di platino, 16 dischi d’oro e di oltre 1,7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, porteranno al Gardaland Summer Festival un dj set pensato per trasformare il Parco in un grande dancefloor sotto le stelle. Tra i loro lavori più recenti spicca Partenope, il brano realizzato con Serena Brancale e The Kolors e scelto da DAZN come colonna sonora – in una speciale reinterpretazione – dell’intero racconto editoriale del torneo, accompagnandone il ritmo e amplificandone l’intensità.

Grande attesa anche per Mr. Rain, artista che negli anni ha costruito uno stile capace di coniugare intensità narrativa e immediatezza emotiva. Nato a Desenzano del Garda, il cantante torna a esibirsi nel “suo territorio” dopo aver conquistato il grande pubblico con “Supereroi“, il brano che gli è valso il terzo posto al Festival di Sanremo 2023 e con il suo recente singolo “Effetto Michelangelo”. Nella sua carriera ha collezionato 24 dischi di platino e 5 dischi d’oro, diventando una delle voci più apprezzate della musica italiana contemporanea.

Il Gardaland Summer Festival è organizzato da FMedia con RTL 102.5 e Radio Zeta in qualità di radio partner ufficiale dell’evento, che seguiranno la serata in diretta nazionale su Radio Zeta e RTL 102.5 in radiovisione rispettivamente sul canale 36 e canale 266 del Digitale Terrestre e sul canale 736 e 735 di Sky, e in streaming su RTL 102.5 Play. A guidare il pubblico sarannoAngelo Baiguini e Jessica Brugali. Da mezzanotte con La Discoteca Nazionale al mixer dj Sautufau, per una serata di musica e divertimento da vivere e ballare fino all’1:00 di notte.

Gardaland Summer Festival segna anche l’inizio di Gardaland Night is Magic: a partire dal 28 giugno, il parco prolungherà l’apertura fino alle ore 23:00, offrendo ogni giorno tredici ore consecutive di emozioni tra attrazioni, spettacoli, aree tematizzate, aperitivi estivi accompagnati da spettacoli dal vivo e la suggestiva atmosfera di Gardaland Park, illuminato al tramonto e sotto le stelle.

E quando il giorno lascerà spazio alla notte, le giornate si concluderanno con un gran finale capace di trasformare il parco in una vera e propria festa a cielo aperto. Protagonista assoluto sarà Prezzemolo, in versione DJ, che accompagnerà gli ospiti in un viaggio musicale ad alta energia. Lo show “Gardaland Night Beats”, in videomapping, darà vita a un vero e proprio palcoscenico immersivo senza precedenti.

Con questa nuova programmazione estiva, Gardaland Resort rafforza la propria identità di destinazione di intrattenimento completa, dove grandi eventi, musica dal vivo e attrazioni si intrecciano in un’unica esperienza capace di accompagnare gli ospiti dal giorno fino alla notte. Le tre strutture alberghiere del Resort completano questa proposta, offrendo agli ospiti la possibilità di vivere l’esperienza Gardaland senza interruzioni: dal divertimento nel Parco ai grandi eventi serali, fino al relax di un soggiorno a tema che prolunga la magia anche dopo il concerto.