Dal 13 settembre si apre il sipario sull’Oktober Fest a Gardaland

Dal 13 al 29 settembre l’appuntamento è con Gardaland Oktoberfest 2025, l’evento che trasforma il Parco in un vivace angolo di Baviera, regalando un’esperienza indimenticabile per tutti.

Durante l’Oktoberfest, Gardaland si trasforma in un angolo autentico di Baviera grazie a installazioni scenografiche curate nei minimi dettagli. Le decorazioni bavaresi, con le caratteristiche bandierine bianco-azzurre, i festoni e le ghirlande floreali, abbelliscono le vie del Parco, creando un’atmosfera accogliente e festosa, perfetta per vivere momenti di pura spensieratezza e tradizione. Le grandi tavolate in legno, disposte lungo i percorsi principali, e le strutture tematiche che riprendono i tradizionali chioschi bavaresi, invitano alla convivialità e all’assaporamento dei piatti tipici. L’intero Parco diventa un invito a condividere un’esperienza di divertimento, buon cibo e tradizione.

Gli alberi della cuccagna, simboli tipici della festa, decorati con nastri colorati e scudi araldici, aggiungono un ulteriore tocco di colore e tradizione, mentre le scenografie mobili, tra carri decorati e grandi contenitori di birra, animano gli spettacoli e coinvolgono i visitatori in un’esperienza festosa. Non mancherà Prezzemolo, la celebre mascotte, che con il suo costume tradizionale contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più speciale incontrando e scattando con gli Ospiti simpatici selfie.

Il Welcome Show accoglie ogni giorno i visitatori all’ingresso, riproponendo la celebre cerimonia di spillatura da una gigantesca botte, che si trova proprio sopra i cancelli. Al termine del countdown, una cascata di coriandoli e stelle filanti, come una vera e propria birra a fiumi, darà il via ufficiale alla festa.

Ma l’intrattenimento non si esaurisce qui. Le Street Animation e i Meet & Greet tematizzati, pensati per integrarsi al meglio con lo spirito dell’Oktoberfest, offriranno esperienze coinvolgenti e originali, con la possibilità di incontrare i personaggi più amati e assistere a esibizioni dal vivo. Il tutto accompagnato dalle note della Kapuziner Bier Band, band ufficiale della manifestazione dal 2015.

Tra gli appuntamenti più attesi, Alle Zusammen…Prosit, spettacolo itinerante che, insieme ad alcuni dei personaggi preferiti dai bambini, animerà le vie del Parco per concludersi con un grande show finale in Piazza Jumanji, ogni giorno alle ore 13.30 e, nei weekend, anche alle 19.00.

Grande attesa anche per il nuovo show OktoberWEST, con la frizzante Frau Oktavina e le sue cugine in cerca di marito: musica dal vivo, danze popolari e battute esilaranti, accompagnate dal folkloristico trio della Kapuziner Bier Band, daranno vita a uno spettacolo spumeggiante all’insegna dell’allegria e della tradizione.

Proseguirà al Gardaland Theatre lo spettacolo A.I. – The Future is Here, una delle novità 2025 che ha conquistato il pubblico con la sua originale proposta. Un’esperienza immersiva accessibile a tutti, ispirata a temi di grande attualità, in grado di stimolare riflessioni sul rapporto tra esseri umani e intelligenza artificiale.

Spazio anche al divertimento per i bimbi degli anni ’80 e ’90 e non solo con Bim Bum Bam Live in versione Oktoberfest al Teatro della Fantasia: Uan e i suoi amici riporteranno il pubblico nell’iconico studio televisivo per rivivere le sigle più amate dei cartoni animati, regalando uno spettacolo coinvolgente per l’intera famiglia. Tra le novità 2025, lo show rappresenta anche un omaggio alle origini del Parco in occasione del suo 50° anniversario.

Infine, al calar della sera, la suggestiva illuminazione festosa contribuirà a creare un’atmosfera magica, rendendo l’Oktoberfest di Gardaland Resort un’esperienza davvero multisensoriale, dove divertimento, tradizione e gastronomia si fondono in un’unica, indimenticabile celebrazione.

UN OKTOBERFEST PER TUTTI I GUSTI

Gardaland Oktoberfest è pensato per offrire divertimento per tutte le età, con attività speciali, spettacoli esclusivi e un’ampia proposta enogastronomica capace di soddisfare i gusti di grandi e piccoli. Dai piatti tipici bavaresi alle specialità locali, dalle birre artigianali alle bevande adatte ai più giovani, ogni esperienza è studiata per coinvolgere l’intera famiglia.

Per gli amanti della gastronomia, il Parco propone percorsi dedicati che offrono una selezione di piatti della tradizione bavarese, rivisitati per soddisfare anche i palati più esigenti. Grazie a questa offerta variegata, Gardaland si conferma la meta ideale per vivere un’esperienza indimenticabile, perfetta per famiglie, gruppi di amici e appassionati della cultura bavarese.

I visitatori potranno deliziarsi con specialità come l’hamburger con pane laugen, scamorza e speck, il panino raclette o l’immancabile bretzel in tutte le sue varianti, dal classico al formaggio fino alla versione dolce. Non mancheranno le croccanti patate fritte tirolesi con raclette e i ricchi taglieri di speck, mentre le sovracosce di pollo alla birra e i currywurst conquisteranno gli amanti dei sapori più decisi.

Una delle novità dell’edizione 2025 di Gardaland Oktoberfest è la prestigiosa collaborazione con due celebri birrifici di Monaco di Baviera: Spaten, disponibile in Piazza Oblivion, e Löwenbräu, servita in Piazza Jumanji, che portano nel Parco una selezione birraria autentica e di altissima qualità. Ad arricchire l’esperienza gastronomica, la Franziskaner Weissbier, disponibile in Piazza Mammut, accompagna i piatti tipici per un percorso di gusto completo e immersivo.

Gardaland celebra l’autenticità dell’Oktoberfest con due esclusive Experience* pensate per gli amanti della birra e della tradizione bavarese. La EXPERIENCE BEER & FOOD, include due birre da 0,5L a scelta tra Löwenbräu e Spaten, accompagnate da un piatto tipico selezionato per esaltare i sapori della festa. La BEER EXPERIENCE, invece, offre due birre da 0,5L – sempre tra Löwenbräu e Spaten.

