Per il lungo ponte apre Legoland Water Park Gardaland

In occasione del ponte lungo del 2 giugno, con un weekend che si preannuncia all’insegna del caldo,sabato 31 maggio, Gardaland Resort dà ufficialmente il via all’estate con la riapertura di LEGOLAND® Water Park Gardaland, unico parco acquatico a tema LEGO® in Italia e primo ad essere inaugurato in Europa.



Con una superficie di 15.000 mq, LEGOLAND® Water Park Gardaland offre un’esperienza immersiva tra giochi d’acqua, scivoli, piscine e milioni di mattoncini colorati.

Ogni angolo è un invito al gioco e alla creatività: dopo aver attraversato un suggestivo portale d’ingresso, dominato da una gigantesca onda blu realizzata con oltre 400 mattoncini LEGO® giganti, l’avventura inizia nella Miniland, con alcuni dei monumenti italiani più famosi ricreati in versione mattoncino, per poi scatenarsi tra gli scivoli e gli spruzzi di Beach Party, con il suo mega secchio d’acqua che si rovescia a sorpresa.

Per chi cerca un po’ di relax, c’è il LEGO® River Adventure, un fiume lento da percorrere a bordo di gommoni personalizzabili, mentre i più piccoli possono divertirsi in tutta sicurezza nelle aree DUPLO® Splash e Pirate Bay.



E per i piccoli costruttori, imperdibile la LEGO® Creation Island, dove dare vita a creazioni galleggianti tutte da inventare.

Un mix perfetto di acqua, mattoncini e divertimento per tutta la famiglia!