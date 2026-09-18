CCIAA di Vicenza e Federmanager Vicenza premiano le “Idee imprenditoriali vincenti” degli studenti

VICENZA, 18 SETTEMBRE 2026 – Un ristorante che collabora con le palestre, un programma per contrastare l’isolamento degli anziani e un sistema che analizza le taglie per ridurre gli sprechi del fast fashion.

Sono i tre progetti vincitori del Premio “Idee imprenditoriali vincenti”, giunto alla VI edizione, che valorizza le migliori proposte sviluppate dagli studenti durante l’iniziativa “Giovani&Impresa” promossa da Federmanager Vicenza e Camera di Commercio di Vicenza. Il tutto nell’ambito del programma nazionale di alternanza scuola-lavoro “Altra Impresa” promosso da Fondazione Sodalitas. Un’iniziativa che dal 2017 ha coinvolto oltre 5.700 ragazzi di 280 classi – come ricordato durante la premiazione di ieri da Ruggero Casolin, consigliere di Federmanager che la coordina – e la cui prossima edizione verrà lanciata a fine mese.

Nel corso dell’anno scolastico 2025/2026, l’iniziativa ha coinvolto 32 gruppi di studenti appartenenti a 8 istituti secondari di II grado (Iis A. Da Schio, Liceo Farina e Cfp San Gaetano di Vicenza, Liceo Trissino di Valdagno, Iis Ceccato di Montecchio Maggiore, Iis Martini di Schio, Cfp Trissino di Trissino e Isiss Sartor di Castelfranco Veneto) che hanno presentato 34 idee imprenditoriali. I progetti sono stati inizialmente valutati da Federmanager Vicenza, che ha realizzato percorsi di formazione scuola-lavoro (Fsl) in materia di auto-imprenditorialità in collaborazione con lo sportello camerale Sni – Servizio Nuove Imprese.

«Questa iniziativa – commenta il presidente della CCIAA di Vicenza Giorgio Xoccato – è il frutto di un lavoro di squadra e di una visione condivisa che ci vede al fianco di Federmanager Vicenza, un esempio virtuoso di come le istituzioni e le associazioni di rappresentanza possono unire le forze per costruire un ponte solido tra la formazione e il lavoro. Grazie alla guida dei manager, gli studenti hanno avuto la possibilità di trasformare un’intuizione in un vero e proprio progetto strutturato, imparando ad analizzare gli aspetti di fattibilità, sostenibilità e innovazione. In questo percorso, un ruolo importante è svolto dal nostro Sportello Sni – Servizio Nuove Imprese, che è la porta d’accesso per chiunque desideri trasformare un’idea in un’impresa reale. In questa iniziativa, il coinvolgimento del Servizio Nuova Impresa è anche un modo per dare un messaggio ai nostri giovani, facendo loro capire che le idee valide non devono restare chiuse in un cassetto, ma trovano nella Camera di Commercio una casa accogliente e un supporto concreto».

«Con questo progetto – afferma Federico Celoria, presidente di Federmanager Vicenza – abbiamo voluto mettere alla prova gli studenti su un piano pratico, cominciando a farli misurare con la realtà. Come associazione lavoriamo a diverse iniziative con le scuole, perché le basi culturali, anche su temi come la sicurezza, vanno poste già da ragazzi. In questo senso, l’educazione alla pianificazione, ai progetti imprenditoriali, alla managerialità è importante, perché le Pmi italiane e soprattutto quelle venete hanno tanto bisogno di manager e siamo contenti dell’ampia partecipazione degli istituti. Il premio ha un valore simbolico, ma è anche uno sprone proseguire su questa strada».

Alla fine del percorso, ad aggiudicarsi il primo premio (1.500 euro) è stato il progetto “FitBit Lab” del gruppo della classe 4 indirizzo Pasticceria e panetteria del Cfp Trissino “Fondazione Casa della Gioventù” composto da Michael de Vicari, Thomas Fin, Luca Globo, Abhinoor Kaur e Federico Nori. I ragazzi hanno ideato un innovativo ristorante che unisce la cucina tradizionale italiana all’alimentazione sana e bilanciata, puntando sulle collaborazioni con palestre.

Il secondo premio (900 euro) è stato assegnato all’Iis Da Schio di Vicenza con il progetto “Carelink”, realizzato dal gruppo di studenti della classe 5B indirizzo commerciale composto da Matteo Pezzato, Mattia Rizzi, Sara Privato, Arianna Nardotto, Sabrina Trajkovic e Mounir Ben Merzouk, che ha ideato un ecosistema digitale e territoriale per contrastare l’isolamento degli anziani e semplificare l’assistenza per le famiglie.

Infine, il liceo Trissino di Valdagno si è aggiudicato il terzo premio (600 euro) con il progetto “Retail XR” proposto dalla classe 5SA, il cui obiettivo è ridurre gli sprechi del fast fashion grazie alla creazione di capi su misura tramite app e uno speciale camerino 3D. A idearlo Christian Sammartin, Tommaso Cornale, Samuele Pippa e Massimo Magnabosco.

Infine una menzione speciale è stata tributata infine alla classe IV del liceo scientifico Farina con il Progetto “ZeroSand”, una speciale bomboletta spray per rimuovere rapidamente la sabbia dalla pelle quando si è al mare. Al progetto di Emma Bosio, Ginevra Geremia, Vittoria Marchi, Celeste Pretto, Giulia Toniolo e Sofia Zordan, è stato assegnato da Federmanager un premio di 600 euro.

Oltre al premio in denaro, gli studenti autori dei progetti premiati hanno anche avuto l’opportunità di approfondire la fattibilità delle loro idee attraverso un con colloquio con il servizio camerale SNI – Servizio Nuove Imprese, durante il quale hanno potuto fare un’analisi critica dei punti di forza e di debolezza delle loro idee imprenditoriali e metterle in relazione con le dinamiche del mercato.