SCUOLA - UNIVERSITÀ
21 Ottobre 2026 - 11.21

Intelligenza umana e intelligenza artificiale: Faggin incontra gli studenti del Rossi

Nicoletta Ugolini
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Federico Faggin al Rossi di Vicenza incontrerà venerdì 23 ottobre gli studenti delle classi terze, quarte e quinte per discutere il rapporto tra intelligenza umana e intelligenza artificiale. L’appuntamento, in programma dalle 11 alle 13, coinvolge l’Istituto Alessandro Rossi di Vicenza in un percorso preparato nelle classi.

In un momento in cui l’intelligenza artificiale si sta diffondendo a una velocità straordinaria in ogni ambito della nostra vita, diventa sempre più importante aiutare le nuove generazioni a comprenderne le potenzialità, i limiti e le implicazioni, senza rinunciare alla capacità di pensare autonomamente.

Da questa consapevolezza nasce l’iniziativa Intelligenza umana e intelligenza artificiale a confronto, che propone una modalità di incontro originale e partecipativa.

Gli studenti saranno infatti coinvolti già nei giorni precedenti, attraverso un lavoro di preparazione in classe che potrà partire dalla visione del docufilm Federico Faggin – L’uomo che vide il futuro  per sviluppare riflessioni e formulare domande sui temi dell’intelligenza, della coscienza, della creatività e del rapporto tra uomo e macchina.

Non saranno quindi semplici spettatori, ma protagonisti del dialogo. Dopo una breve introduzione teatrale, saranno soprattutto le loro domande e le loro riflessioni a guidare il confronto con il professor Faggin.

L’obiettivo non è fornire risposte preconfezionate, ma creare uno spazio di ascolto e di pensiero critico, nel quale i ragazzi possano interrogarsi su che cosa distingue l’intelligenza umana da quella artificiale e su quale ruolo vogliano riservare alla tecnologia nel proprio futuro.

L’iniziativa vuole sottolineare quanto sia importante affiancare alla conoscenza degli strumenti tecnologici una riflessione più profonda sull’essere umano, sulla coscienza, sulla responsabilità e sulla libertà di pensiero perché, mentre l’intelligenza artificiale evolve rapidamente, la capacità di porsi domande resta una risorsa fondamentale per orientarsi nel cambiamento.

L’incontro è promosso con l’intento di portare nelle scuole occasioni di confronto capaci di unire conoscenza, cultura e partecipazione attiva.

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