21 Ottobre 2026 - 10.30
Bassano del Grappa, spray al peperoncino tra studenti all’istituto agrario: indagano i Carabinieri
Momenti di apprensione stamattina, intorno alle 10, all’istituto agrario di Bassano del Grappa, dove alcuni alunni avrebbero usato uno spray al peperoncino contro altri studenti.
Al momento si registrano solo effetti urticanti, senza problemi respiratori. Non è ancora noto il numero esatto dei ragazzi coinvolti.
Sul caso indagano i Carabinieri, che stanno cercando di identificare i responsabili.