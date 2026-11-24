Dicembre 2026 si annuncia come uno dei mesi più ricchi dell’anno per il cinema, con grandi produzioni hollywoodiane, film d’autore, commedie natalizie e pellicole già apprezzate nei festival internazionali. Anche BBC Culture ha dedicato un approfondimento ai film da tenere d’occhio durante le festività. Guardando al calendario italiano, ecco dodici titoli in arrivo nelle sale, con i nomi ufficiali in italiano e in inglese.

Dune – Parte Tre (Dune: Part Three)

Denis Villeneuve conclude la sua trilogia fantascientifica tratta dai romanzi di Frank Herbert. A quasi vent’anni dalla conquista del potere, Paul Atreides deve affrontare le conseguenze del proprio dominio, tra complotti, tradimenti e nuove minacce. Timothée Chalamet torna protagonista accanto a Zendaya, Florence Pugh, Robert Pattinson, Anya Taylor-Joy e Javier Bardem. È uno dei film più attesi della stagione, destinato a chiudere una delle saghe cinematografiche più ambiziose degli ultimi anni. Nelle sale italiane dal 16 dicembre.

Avengers: Doomsday (Avengers: Doomsday)

Il nuovo kolossal Marvel riunisce personaggi provenienti da universi differenti per affrontare una minaccia capace di mettere a rischio l’esistenza stessa. Robert Downey Jr. torna nell’universo Marvel, questa volta nei panni del Dottor Destino. Nel cast figurano Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Chris Evans, Florence Pugh, Tom Hiddleston e numerosi altri protagonisti delle saghe Marvel. Alla regia ritornano Anthony e Joe Russo. Uscita italiana fissata al 16 dicembre.

Un’altra notte violenta e silenziosa (Violent Night 2)

Babbo Natale torna a menare le mani. David Harbour riprende il ruolo di un Santa Claus decisamente poco convenzionale, costretto a fronteggiare una banda criminale all’interno di un centro commerciale. Questa volta, però, il protagonista si ritrova anche senza i suoi poteri magici. Al suo fianco arriva Kristen Bell nei panni di Mamma Natale. Il film di Tommy Wirkola mescola azione, humor nero e atmosfere festive. Al cinema dal 3 dicembre.

Behemoth! Una vita. Da ricomporre. (Behemoth!)

Tony Gilroy dirige Pedro Pascal in un dramma incentrato sulla musica e sui rapporti familiari. Alex, ex bambino prodigio e violoncellista cresciuto in una famiglia di musicisti, torna a Los Angeles dopo oltre vent’anni trascorsi in giro per il mondo. Il desiderio di comporre colonne sonore lo costringe a confrontarsi con ricordi e questioni irrisolte. Nel cast anche Olivia Wilde, Eva Victor e Matthew Lillard. Un racconto che intreccia creatività, memoria e riconciliazione. In sala dal 3 dicembre.

Ray Gunn (Ray Gunn)

Brad Bird, regista de Gli Incredibili e Ratatouille, firma un’avventura animata che unisce fantascienza e cinema noir. Il protagonista è Raymond Gunn, investigatore privato umano in una metropoli futuristica popolata anche da extraterrestri. Un misterioso omicidio lo coinvolge in un’indagine legata a una celebrità interpretata vocalmente da Scarlett Johansson. Sam Rockwell presta invece la voce originale al detective. Il film è previsto nelle sale italiane dal 2 dicembre e su Netflix dal 18 dicembre.

Club Kid (Club Kid)

Jordan Firstman firma e interpreta una commedia drammatica ambientata nella scena notturna di New York. Peter, organizzatore di feste esclusive, vive tra eccessi e divertimenti fino a quando scopre improvvisamente di avere un figlio di dieci anni. La nuova responsabilità lo costringe a mettere in discussione la propria esistenza. Nel cast anche Cara Delevingne. Dopo la presentazione a Cannes e alla Festa del Cinema di Roma, il film arriva nei cinema italiani il 3 dicembre.

Butterfly Jam (Butterfly Jam)

Il regista Kantemir Balagov racconta la crescita di un adolescente figlio di immigrati russi nel New Jersey. Temir divide le proprie giornate tra il wrestling e il ristorante di famiglia, mentre il rapporto complicato con il padre mette alla prova il suo desiderio di indipendenza. Barry Keoghan interpreta il genitore, affiancato da Talha Akdogan e Riley Keough. Il film affronta temi come identità, appartenenza e conflitti generazionali. In Italia dal 3 dicembre.

I Swear – È più forte di me (I Swear)

Diretto da Kirk Jones, il film racconta la vera storia di John Davidson, attivista britannico impegnato nel sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sindrome di Tourette. Diagnosticato durante l’adolescenza, John affronta incomprensioni, pregiudizi e difficoltà quotidiane, trovando progressivamente il modo di trasformare la propria esperienza in un impegno pubblico. Robert Aramayo interpreta il protagonista. Un’opera biografica in arrivo il 9 dicembre.

Nella gioia e nel dolore (For Better and for Worse)

Ferzan Özpetek torna al cinema con un film dedicato ai legami affettivi, alla memoria e al trascorrere del tempo. Al centro della storia c’è Adriana Parigi, una celebre attrice che vede incrinarsi le certezze della propria vita mentre riaffiorano amori e ricordi. Il cast comprende Vanessa Scalera, Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Miguel Ángel Silvestre, Mara Venier e Geppi Cucciari. L’uscita italiana è prevista il 17 dicembre.

Angry Birds 3 – Terremoto in famiglia (The Angry Birds Movie 3)

Gli uccelli più irascibili dell’animazione tornano per una nuova avventura cinematografica. Red, Chuck e Bomb sono ancora protagonisti di una storia che promette umorismo, inseguimenti e situazioni imprevedibili, pensata soprattutto per il pubblico delle famiglie. Il terzo capitolo della saga ispirata al celebre videogioco arriva durante le festività natalizie, con uscita annunciata per il 23 dicembre.

Jumanji: Open World (Jumanji: Open World)

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan tornano nell’universo del gioco più pericoloso del cinema. Questa volta la situazione si ribalta: non sono soltanto i protagonisti a entrare in Jumanji, ma è il mondo virtuale a invadere la realtà. Animali, avventure e pericoli escono dalla console, trasformando la vita quotidiana in una sfida. Il film è diretto da Jake Kasdan e arriva nelle sale italiane il 25 dicembre.

Rocky sono io (I Play Rocky)

Peter Farrelly racconta la nascita di uno dei personaggi più celebri della storia del cinema. Anthony Ippolito interpreta un giovane Sylvester Stallone, ancora sconosciuto, deciso a portare sul grande schermo la sceneggiatura di Rocky. I produttori sono interessati al progetto, ma non vogliono affidargli la parte principale. Stallone, invece, insiste: deve essere lui a interpretare il pugile. Nel cast anche Matt Dillon e AnnaSophia Robb. Uscita italiana il 31 dicembre.

Tra fantascienza, supereroi, animazione e grandi storie personali, dicembre offre dunque un calendario particolarmente vario. I due kolossal Avengers: Doomsday e Dune – Parte Tre si contenderanno l’attenzione degli appassionati delle grandi produzioni, mentre film come Club Kid, Butterfly Jam e I Swear propongono un cinema più intimista. A completare l’offerta, le avventure per famiglie e il ritorno di personaggi entrati nell’immaginario popolare, da Jumanji a Rocky.