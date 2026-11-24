UDINE – Era in malattia per un disturbo legato allo stress, ma durante l’assenza dal lavoro era stato sorpreso ad aiutare la moglie nella pizzeria di famiglia. L’azienda lo aveva licenziato, ritenendo il suo comportamento incompatibile con le condizioni di salute dichiarate. Ora, però, la Corte d’Appello di Trieste ha confermato l’illegittimità del licenziamento, ordinando il reintegro del dipendente e confermando l’indennizzo di dodici mensilità già stabilito in primo grado.

Protagonista della vicenda è un operaio di 45 anni, residente a Paularo, in provincia di Udine, che nel febbraio 2023 era stato allontanato da un’azienda di Flaibano. Durante un periodo di assenza per malattia, l’uomo era stato notato all’interno della pizzeria “Alla Scaletta” di Ravascletto, gestita dalla moglie, mentre svolgeva alcune semplici mansioni: sparecchiare i tavoli, lavare bicchieri e servire bevande ai clienti.

Secondo il datore di lavoro, quelle attività dimostravano un comportamento incompatibile con lo stato di malattia e giustificavano il provvedimento disciplinare. Il dipendente, invece, aveva sempre sostenuto di non svolgere una vera e propria attività lavorativa, ma di dare occasionalmente una mano alla moglie, impegnata anche nella cura del loro primo figlio, nato alla fine del 2022.

Per i giudici aiutare la moglie non significava lavorare

La vicenda è finita davanti al Tribunale civile di Udine, che circa due anni dopo il licenziamento ha accolto il ricorso del lavoratore, disponendone il reintegro e riconoscendogli un’indennità equivalente a dodici mensilità.

L’azienda ha impugnato la decisione, rivolgendosi alla Corte d’Appello di Trieste. Anche i giudici di secondo grado, tuttavia, hanno dato ragione al dipendente, confermando la precedente sentenza e condannando la società al pagamento delle spese processuali.

Come riferisce il Messaggero Veneto, la Corte ha considerato determinante la natura dell’attività svolta nella pizzeria: non un secondo lavoro, ma un aiuto familiare spontaneo, saltuario e privo di obblighi professionali.

Un altro elemento decisivo riguarda le condizioni di salute del 45enne. L’uomo era assente dal lavoro a causa di un disturbo dell’adattamento, una condizione collegata allo stress che può manifestarsi anche attraverso stati d’ansia e disagio psicologico.

Secondo i giudici, le mansioni occasionalmente svolte nel locale non erano incompatibili con questa patologia. Al contrario, frequentare un ambiente sociale, incontrare persone e trascorrere del tempo lontano dal luogo di lavoro poteva contribuire ad attenuare i sintomi del disturbo.

Una valutazione che l’azienda continua a non condividere, ritenendo che le attività osservate nel ristorante non potessero essere considerate un semplice aiuto familiare occasionale.

La Corte d’Appello ha però respinto questa interpretazione, confermando il diritto del 45enne a tornare al proprio posto di lavoro e a ricevere l’indennizzo stabilito dal Tribunale di Udine.

La sentenza mette in evidenza un principio importante: svolgere occasionalmente alcune attività durante un’assenza per malattia non costituisce automaticamente un comportamento illecito. Occorre valutare la natura delle mansioni, le condizioni di salute del lavoratore e l’eventuale rischio che quelle attività possano compromettere o ritardare la guarigione.