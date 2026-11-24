Fare rifornimento in Slovenia può far risparmiare oltre 26 euro su 50 litri di benzina e quasi 23 euro sul gasolio rispetto alla media italiana. Anche l’Austria offre prezzi più convenienti, soprattutto per chi viaggia a benzina. È quanto emerge dal confronto tra i listini aggiornati al 24 novembre 2026, che evidenziano differenze significative tra i tre Paesi. Ma vale davvero la pena attraversare il confine soltanto per riempire il serbatoio?

In Italia, secondo l’Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio nazionale del self-service è di 1,939 euro al litro per la benzina e 2,196 euro per il gasolio. Un pieno da 50 litri costa quindi rispettivamente 96,95 e 109,80 euro. In autostrada i prezzi salgono a 1,973 euro per la benzina e 2,252 euro per il diesel.

In Veneto la situazione è leggermente migliore della media nazionale, con 1,930 euro per la benzina e 2,191 euro per il gasolio.

Il dato arriva nel primo giorno successivo alla scadenza della riduzione temporanea delle accise sul diesel, che dal 10 al 23 novembre aveva garantito uno sconto di 4,88 centesimi al litro, Iva compresa. Nonostante la fine dell’agevolazione, i prezzi medi alla pompa risultano sostanzialmente stabili.

Slovenia, un pieno costa oltre 26 euro in meno

La Slovenia si conferma la destinazione più conveniente tra i tre Paesi. Dal 24 al 30 novembre il prezzo massimo regolamentato della benzina a 95 ottani è fissato a 1,413 euro al litro, mentre quello del gasolio è di 1,738 euro. Le tariffe si applicano ai distributori situati fuori dalle autostrade e dalle superstrade.

Per 50 litri di benzina si spendono 70,65 euro, contro i 96,95 euro della media italiana. Il vantaggio è di 26,30 euro. Sul diesel il pieno costa 86,90 euro, con un risparmio di 22,90 euro.

La differenza è particolarmente interessante perché la Slovenia ha ulteriormente ridotto i prezzi rispetto alla settimana precedente: 3,1 centesimi al litro in meno per la benzina e 6 centesimi per il gasolio.

Austria, benzina conveniente ma il diesel resta caro

Anche oltre il confine austriaco i prezzi sono inferiori a quelli italiani. L’ultima rilevazione settimanale della Camera dell’Economia austriaca, riferita al 23 novembre, indica una media di 1,570 euro al litro per la benzina Eurosuper 95 e 1,986 euro per il gasolio.

Un pieno di benzina da 50 litri costa dunque 78,50 euro, con un risparmio di 18,45 euro rispetto all’Italia. Per il diesel servono invece 99,30 euro, ovvero 10,50 euro in meno.

L’Austria rimane quindi una buona soluzione per gli automobilisti a benzina, mentre per chi utilizza il gasolio il vantaggio è più contenuto. I prezzi variano inoltre da distributore a distributore e possono risultare sensibilmente superiori nelle aree autostradali.

Quando conviene davvero attraversare il confine?

Il prezzo alla pompa non è l’unico elemento da considerare. Contano anche la distanza dal distributore, il consumo dell’automobile, gli eventuali pedaggi e il tempo necessario per il viaggio.

Prendiamo come esempio un’auto che percorre 100 chilometri con 6 litri di carburante. Una deviazione complessiva di 40 chilometri, tra andata e ritorno, richiede circa 2,4 litri. Ai prezzi italiani significa spendere approssimativamente 4,65 euro di benzina oppure 5,27 euro di gasolio.

Nel caso di un pieno da 50 litri acquistato in Slovenia, il risparmio rimarrebbe superiore a 21 euro per la benzina e a 17 euro per il diesel, considerando soltanto il carburante consumato per la deviazione.

In Austria, invece, un analogo viaggio per acquistare gasolio ridurrebbe il vantaggio a poco più di 5 euro, prima ancora di considerare usura del veicolo, tempo e possibili pedaggi.

Questo dimostra perché non esista una distanza universalmente conveniente: ogni automobilista deve valutare il proprio percorso e la quantità effettiva di carburante da acquistare.

Attenzione agli sconti in Friuli-Venezia Giulia

C’è poi una particolarità importante per chi vive vicino alla Slovenia. In Friuli-Venezia Giulia i residenti aventi diritto possono beneficiare di contributi regionali direttamente sul prezzo dei carburanti.

Le agevolazioni, differenziate secondo la zona di residenza, vanno da 22 a 39 centesimi al litro per la benzina e da 16 a 30 centesimi per il gasolio, con ulteriori benefici per alcuni veicoli a basse emissioni.

Questo significa che, per molti automobilisti friulani, il confronto con la Slovenia deve essere effettuato sul prezzo italiano già scontato, non sulla media nazionale. La convenienza può quindi ridursi notevolmente.

Autostrade e vignette possono annullare il risparmio

Un altro errore è confrontare i prezzi sloveni regolamentati con quelli dei distributori autostradali: sulle autostrade e superstrade slovene i gestori possono stabilire liberamente le tariffe.

Inoltre, in Austria e Slovenia l’utilizzo di gran parte della rete autostradale richiede una vignetta, mentre alcune tratte austriache prevedono pedaggi specifici o esenzioni. Un costo aggiuntivo che, se sostenuto esclusivamente per raggiungere il distributore, rischia di assorbire buona parte del guadagno.

Il consiglio è quindi di verificare il percorso e i prezzi dell’impianto prima di partire.

Il verdetto: conviene soprattutto se si è già in viaggio

Per chi abita vicino ai valichi, soprattutto lungo il confine sloveno, fare rifornimento all’estero può rappresentare un’opportunità concreta di risparmio. La convenienza aumenta se si acquistano molti litri e se il distributore si trova lungo un tragitto abituale.

Per chi parte da Vicenza, Verona o da altre città del Veneto, invece, organizzare una trasferta esclusivamente per fare il pieno difficilmente ripaga i chilometri aggiuntivi.

La soluzione migliore è sfruttare un viaggio già programmato verso Austria o Slovenia, individuando un distributore conveniente lungo il percorso, preferibilmente sulla viabilità ordinaria.

Con i prezzi attuali, la Slovenia offre il maggior vantaggio economico sia per la benzina sia per il gasolio. L’Austria resta interessante soprattutto per la benzina. Ma la regola decisiva è una sola: il risparmio reale non è quello indicato dal cartello del distributore, bensì ciò che rimane dopo aver pagato anche il viaggio necessario per raggiungerlo.