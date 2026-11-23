Sarà la celebre fiaba dello Schiaccianoci, accompagnata dalle musiche di Čajkovskij, la protagonista del Natale 2026 a Vicenza. Dal 27 novembre al 6 gennaio piazza dei Signori si trasformerà in un grande teatro di luci e immagini, mentre il centro storico ospiterà mercatini, una pista di pattinaggio, spettacoli di danza e concerti.

Per il terzo anno consecutivo torna il videomapping natalizio sulle architetture di piazza dei Signori, con una novità: oltre alle logge della Basilica Palladiana, anche la Torre Bissara sarà coinvolta per la prima volta nelle proiezioni dinamiche. Lo spettacolo, ideato da Emanuele Stocco di CircuitoZero, racconterà la storia dello Schiaccianoci attraverso immagini, parole e musica.

Il tema scelto dall’amministrazione comunale si collega alla mostra ospitata in Basilica Palladiana, Italia Germania. Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer. La fiaba originale fu infatti scritta nel 1816 dal tedesco E.T.A. Hoffmann, prima di essere adattata da Alexandre Dumas e trasformata nel celebre balletto con le musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij, rappresentato per la prima volta nel 1892 a San Pietroburgo.

La storia della piccola Clara, dello Schiaccianoci di legno che diventa un principe e della battaglia contro il Re dei topi accompagnerà i visitatori durante tutte le festività.

«Quest’anno abbiamo voluto collegare lo spettacolo natalizio alla grande mostra dedicata a Italia e Germania – spiega Leone Zilio, assessore ai grandi eventi e allo sport –. Per la prima volta anche la Torre Bissara parteciperà alle proiezioni dinamiche. L’accensione sarà una festa per tutta la città, con i canti dei bambini e l’apertura dei mercatini e della pista di ghiaccio».

L’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin sottolinea il valore culturale dell’iniziativa: «Lo Schiaccianoci sarà il filo conduttore di un programma che coinvolgerà quattro luoghi della città, dal Teatro Comunale al San Marco, fino alle Gallerie d’Italia e alla chiesa di San Vincenzo, con spettacoli di danza e musica».

Il progetto è sostenuto per il secondo anno consecutivo anche da Italian Exhibition Group. Matteo Farsura, Global Exhibition Manager Jewellery & Fashion di IEG, evidenzia come l’iniziativa rafforzi il legame tra Vicenzaoro e la città, offrendo ai visitatori internazionali un’ulteriore occasione per conoscere il patrimonio artistico vicentino. Lo spettacolo sarà infatti visibile anche durante Vicenzaoro January 2027, manifestazione che richiama decine di migliaia di visitatori provenienti da quasi 170 Paesi, tra cui oltre 800 buyer ospitati da IEG.

Le iniziative sono state presentate a Palazzo Trissino alla presenza degli assessori Zilio e Fantin, di Matteo Farsura, Alessia Fanziolo di CircuitoZero e dei rappresentanti delle realtà culturali coinvolte: Marianna Giollo del Teatro Comunale, Manuel Bendoni del Teatro San Marco e Luigi Marasca dell’Ensemble Musagète.

Il programma del Natale a Vicenza

Venerdì 27 novembre – Accensione del Natale e apertura dei mercatini

Alle 17 in piazza Biade sarà inaugurato il mercatino Elite Christmas Vicenza, con le proposte natalizie presenti anche in corte dei Bissari. Aprirà inoltre la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che accompagnerà le festività.

Alle 17.30 in piazza dei Signori si terrà la cerimonia ufficiale di accensione delle luminarie e l’anteprima del videomapping. A inaugurare le feste saranno 150 alunni delle classi prime a indirizzo musicale delle scuole secondarie cittadine: Maffei, Bortolan, Scamozzi, Salerno, Trissino e Calderari, che eseguiranno alcuni canti natalizi.

La conduzione sarà affidata a Gioia e Gianni Manuel di Radio Stella. Ai partecipanti saranno distribuiti gadget natalizi realizzati da Rowe Snc.

Dal 27 novembre al 6 gennaio – Videomapping in piazza dei Signori

Lo spettacolo dedicato allo Schiaccianoci sarà proiettato ogni giorno dalle 17.30 alle 22, con repliche ogni 30 minuti. Le immagini animeranno la Basilica Palladiana e la Torre Bissara, accompagnate dalla narrazione della fiaba e dalle musiche di Čajkovskij.

L’illuminazione delle architetture di piazza dei Signori sarà attiva quotidianamente dalle 17 a mezzanotte.

Dal 28 novembre al 7 gennaio – Le Note di Natale in corso Palladio

Una selezione di musiche natalizie curata dall’associazione Piano Zero accompagnerà le passeggiate lungo corso Palladio, da piazza Matteotti a piazza Castello, attraverso un impianto di filodiffusione.

Gli orari previsti sono:

Dal lunedì al venerdì: dalle 15 alle 20.30.

Sabato e domenica: dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 21.

Nei giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre e 5 e 6 gennaio: dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 21.

Domenica 20 dicembre – Lo Schiaccianoci alle Gallerie d’Italia

Alle 16.30, l’Ensemble Musagète proporrà una versione cameristica del celebre balletto, con una trascrizione originale realizzata da Luigi Marasca per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte.

La musica si alternerà alla narrazione dell’attrice vicentina Maria Luisa Zaltron, che accompagnerà il pubblico nella storia di Clara.

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti, con prenotazione obbligatoria scrivendo a vicenza@gallerieditalia.com.

Mercoledì 23 dicembre – Concerto nella chiesa di San Vincenzo

Alle 18, grazie alla Fondazione Monte di Pietà, l’Ensemble Musagète riproporrà nella chiesa di San Vincenzo la versione musicale e narrativa dello Schiaccianoci, con le trascrizioni di Luigi Marasca e la voce di Maria Luisa Zaltron.

Ingresso libero, senza prenotazione.

Giovedì 31 dicembre – Il balletto al Teatro San Marco

Alle 17.30, la compagnia Almatanz di Roma porterà in scena il balletto classico Lo Schiaccianoci, con la direzione di Luigi Martelletta. Uno spettacolo per salutare l’ultimo giorno dell’anno sulle musiche di Čajkovskij.

Biglietti e informazioni: https://www.tsmvicenza.it/programmazione/lo-schiaccianoci2

Venerdì 1° gennaio – Lo Schiaccianoci al Teatro Comunale

Il Teatro Comunale di Vicenza inaugurerà il 2027 con il Balletto di Roma e un nuovo allestimento dello Schiaccianoci, con le coreografie di Mario Piazza, la drammaturgia di Riccardo Reim e il creative concept di Luciano Carratoni.

La produzione, che ha già raggiunto oltre 120 mila spettatori, riproporrà il capolavoro della danza classica sulle celebri musiche di Čajkovskij.

Biglietti e informazioni: https://www.tcvi.it/it/eventi/stagione/danza-fuori-abbonamento/lo-schiaccianoci/

Fino al 6 gennaio – Mercatini, pista di ghiaccio e atmosfera natalizia

Per tutto il periodo delle festività il centro storico sarà animato dalle luminarie, dai mercatini natalizi in piazza Biade e corte dei Bissari, dalla pista di pattinaggio e dalle installazioni luminose che trasformeranno piazza dei Signori nel cuore del Natale vicentino.

Il programma completo, con tutti gli altri appuntamenti organizzati in città, è disponibile sul sito ufficiale del Comune:

https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/Natale-a-Vicenza-2026