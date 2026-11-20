Umberto Baldo

Mi sono posto una domanda, in questi giorni, mentre riflettevo sui grandi protagonisti della scena internazionale.

Perché quando parliamo delle grandi potenze mondiali, quelle che possono condizionare gli equilibri politici, economici e militari del pianeta, finiamo quasi sempre per citare gli Stati Uniti, la Cina e la Russia?

Qualche volta aggiungiamo l’Europa, che però continua ad essere più un’espressione geografica e commerciale che un soggetto politico unitario.

E l’India?

Possibile che ce ne dimentichiamo?

Perché, a pensarci bene, gli elementi per entrare stabilmente nel ristretto club dei “Grandi” ci sono proprio tutti.

È il Paese più popoloso del mondo, con circa un miliardo e mezzo di abitanti; ha un’economia che cresce a ritmi che la Cina può ormai soltanto guardare con una certa nostalgia; possiede armi nucleari e dispone di forze armate fra le più imponenti del pianeta.

Insomma, non stiamo parlando di una promessa per il futuro, ma di una realtà con la quale sarebbe opportuno cominciare a fare i conti.

Partiamo proprio dalla demografia. Dal 2023 l’India ha superato la Cina, diventando il Paese più popoloso del mondo.

Ma non è soltanto una questione di quantità.

Mentre la popolazione cinese invecchia e comincia a diminuire, quella indiana è decisamente più giovane.

Un patrimonio enorme, soprattutto in prospettiva, perché significa disporre di una gigantesca riserva di lavoratori, consumatori e potenziali talenti.

Naturalmente, a condizione di riuscire a dare loro un’istruzione e un lavoro.

E qui cominciano i problemi.

Anche sul terreno economico i numeri sono impressionanti.

Il Fondo monetario internazionale stima per il 2026 una crescita del 7%, mentre quella cinese si mantiene su ritmi decisamente inferiori.

Il PIL indiano ha ormai superato i 4.000 miliardi di dollari e, considerando il potere d’acquisto, l’India è già la terza economia mondiale, dopo Stati Uniti e Cina.

Non male per un Paese che soltanto pochi decenni fa veniva ancora associato quasi esclusivamente alla povertà e alla fame.

Ma sarebbe un errore immaginare che questa crescita abbia risolto tutti i problemi.

Un recente rapporto della Banca Mondiale racconta una trasformazione sociale di dimensioni straordinarie: centinaia di milioni di indiani hanno migliorato sensibilmente le proprie condizioni di vita, uscendo dalla povertà più estrema.

Eppure il reddito del 10% più ricco della popolazion rimane enormemente superiore a quello del 10% più povero.

Il PIL pro capite indiano rimane intorno ai 2.750 dollari, quello cinese supera i 15.000.

È la dimostrazione che un Paese può essere un gigante economico, ma avere ancora una popolazione mediamente povera.

Le campagne sono ancora lontane dai livelli di sviluppo delle grandi città, ed intere regioni restano indietro.

Insomma, l’India cresce, ma cresce storta, meglio squilibrata.

E poi c’è la questione militare, che non è proprio un dettaglio trascurabile quando si parla di potenze mondiali.

L’India è una potenza nucleare: secondo le stime più recenti del SIPRI e degli esperti della Federation of American Scientists, dispone di circa 190 testate atomiche. Ha un esercito gigantesco, una marina in espansione, portaerei, missili balistici e un’industria della difesa che cerca progressivamente di affrancarsi dalle forniture straniere.

Nel 2024 era già il quinto Paese al mondo per spesa militare, con oltre 86 miliardi di dollari.

E non dimentichiamo che l’India confina con altre due potenze nucleari, Cina e Pakistan, con le quali ha alle spalle una storia di conflitti e tensioni tutt’altro che archiviata.

Non esattamente il quartiere più tranquillo del pianeta.

Ma il vero elemento che rende l’India particolarmente interessante, a mio avviso, è la sua politica internazionale.

Qui emerge una caratteristica che la distingue nettamente dagli altri protagonisti.

Nuova Delhi non intende diventare la pedina di nessuno.

Mantiene rapporti stretti con gli Stati Uniti, partecipa al Quad insieme a Giappone e Australia, un’intesa strategica che guarda anche alla crescente influenza cinese nell’Indo-Pacifico.

Ma contemporaneamente conserva rapporti economici e militari con Mosca, continua ad acquistare petrolio russo, e siede al tavolo dei BRICS insieme alla stessa Cina.

Avete capito bene: collabora con Washington per contenere Pechino, ma partecipa anche ad un’organizzazione nella quale Pechino ha un ruolo centrale.

E non rinuncia ai rapporti con Putin, nonostante le pressioni occidentali.

Non è incoerenza, almeno non necessariamente.

È quella che gli indiani chiamano autonomia strategica: fare politica estera seguendo innanzitutto i propri interessi nazionali, senza accettare di entrare stabilmente nell’orbita di una grande potenza.

Una lezione di realismo che non sempre, dalle nostre parti, sembra particolarmente apprezzata.

Naturalmente non è tutto oro quello che luccica.

Sotto il governo di Narendra Modi il nazionalismo induista ha assunto un peso crescente, con tensioni nei confronti delle minoranze religiose.

Il sistema delle caste, formalmente abolito, continua a condizionare la società.

E sulla qualità della democrazia indiana, sulla libertà di stampa e sul rispetto dei diritti delle minoranze ci sono interrogativi seri, che sarebbe sbagliato ignorare.

Ma questo non cancella il dato geopolitico.

L’India non ha ancora la potenza industriale e tecnologica della Cina, né la capacità di proiezione militare degli Stati Uniti.

Non dispone neppure della rete di alleanze e dell’influenza internazionale di Washington. Sarebbe quindi prematuro metterla sullo stesso piano delle due superpotenze.

Ma è ormai un protagonista che nessuno può permettersi di ignorare.

E qui viene da pensare all’Europa.

Mentre noi discutiamo per mesi di regolamenti, veti incrociati e beghe nazionali, un miliardo e mezzo di persone sta costruendo una nuova potenza economica e politica.

Per Bruxelles, l’India dovrebbe essere uno dei principali interlocutori strategici dei prossimi decenni, un partner con cui sviluppare rapporti commerciali, industriali, tecnologici e diplomatici.

Non necessariamente un alleato su tutto, ma certamente un Paese con il quale sarebbe sciocco non dialogare.

Forse dovremmo aggiornare le nostre mappe mentali.

Il mondo non è più quello della Guerra fredda e neppure quello della contrapposizione fra Washington e Pechino.

Perché mentre noi continuiamo a guardare il triangolo America-Cina-Russia, c’è un gigante che sta crescendo alle spalle, e che non ha alcuna intenzione di restare in seconda fila.

E quel gigante si chiama India.

Umberto Baldo