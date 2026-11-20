È bastato il canto sospetto di un cardellino per portare alla scoperta di un vasto sistema di cattura illegale di uccelli selvatici. Sono 421 gli esemplari morti trovati in due congelatori e altri 63 quelli rinvenuti vivi, oltre a decine di reti da uccellagione e un fucile carico abbandonato in un capanno. È il bilancio di una maxi operazione antibracconaggio condotta nel novembre 2026 dalla Polizia Provinciale di Vicenza a Noventa Vicentina, all’interno di una proprietà agricola.

Tutto è cominciato durante un normale servizio di pattugliamento. Gli agenti hanno avvertito il canto insistente e ripetitivo di un cardellino provenire da un terreno recintato. La natura artificiale del suono ha insospettito gli operatori, che hanno deciso di approfondire il controllo.

La verifica ha portato alla scoperta di un richiamo acustico elettromagnetico, alimentato a batteria e collegato a un altoparlante, utilizzato per attirare gli uccelli. Poco distante erano state sistemate sei reti da uccellagione ancora attive, disposte a formare un quadrilatero lungo circa 35 metri e alto 2,5 metri.

Nelle maglie erano rimasti intrappolati numerosi uccelli, diversi dei quali già morti, appartenenti anche a specie particolarmente protette. Un cardellino era invece ancora vivo.

La situazione è apparsa ancora più grave quando gli agenti hanno individuato altre reti abbandonate, contenenti resti scheletrici e piume. Una scoperta che, secondo gli investigatori, dimostrerebbe un utilizzo prolungato delle trappole, nelle quali gli animali sarebbero rimasti imprigionati fino a morire dopo lunghe sofferenze.

Nei congelatori 421 uccelli morti

Le verifiche sono proseguite all’interno di un piccolo capanno da caccia, dove gli agenti hanno trovato un fucile carico, con il colpo in canna, lasciato incustodito. Nelle vicinanze erano presenti anche munizioni, bossoli esplosi e un secondo dispositivo di richiamo acustico.

Ma la scoperta più impressionante è arrivata durante il controllo di un deposito agricolo situato nella stessa proprietà. All’interno di due congelatori erano stipati 421 uccelli morti, appartenenti a diverse specie, molte delle quali protette o particolarmente protette.

Tra gli esemplari sequestrati figurano pispole, passere scopaiole, pettirossi, capinere, fringuelli e migliarini di palude.

Nel deposito sono state inoltre trovate gabbie e voliere con 63 uccelli ancora vivi, tra cui cardellini, prispoloni, passere scopaiole, fringuelli e tordi bottacci. Gli agenti hanno sequestrato anche altre 24 reti da uccellagione, numerose munizioni e materiale ritenuto utile alle indagini.

Gli uccelli recuperati vivi e giudicati in condizioni idonee al volo sono stati immediatamente liberati nel loro ambiente naturale.

Marsetti: «Pratiche spietate, estranee all’etica della caccia»

Durissima la presa di posizione del vicepresidente della Provincia di Vicenza con delega alla Polizia Provinciale, Moreno Marsetti.

«I numeri drammatici di questa operazione raccontano uno scenario di totale disprezzo per le regole – dichiara Marsetti –. Voglio essere chiaro: queste pratiche spietate non hanno niente da spartire con l’etica del cacciatore. Chi opera fuori dalle regole è un criminale che danneggia non solo la natura, ma anche chi vive la caccia con responsabilità».

Il vicepresidente ha poi ringraziato gli agenti per la capacità di individuare un’attività illegale partendo da un dettaglio apparentemente insignificante.

«Hanno dimostrato un eccezionale livello di attenzione al territorio, partendo dall’anomalia di un richiamo acustico ripetitivo per arrivare a smantellare un sistema illecito radicato. E hanno ribadito, ancora una volta, che la Polizia Provinciale c’è, è vigile, e non fa sconti a chi devasta il nostro patrimonio naturale».

Proprietario denunciato, indagini in corso

Al termine dell’operazione, il proprietario dell’area è stato identificato e deferito all’Autorità giudiziaria, oltre a essere segnalato alla Prefettura.

Le ipotesi di reato riguardano violazioni della normativa sulla caccia e sulle armi, ma anche possibili responsabilità per uccisione e maltrattamento di animali.

Le attività di polizia giudiziaria proseguono per ricostruire l’effettiva estensione dell’attività illegale e accertare tutte le eventuali responsabilità.