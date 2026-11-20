Reclutati all’estero con la promessa di un lavoro in Italia, costretti a pagare migliaia di euro per arrivare nel nostro Paese e poi sottoposti a condizioni di vita e di lavoro disumane. Almeno 16 braccianti stranieri sarebbero stati ridotti in una vera e propria condizione di schiavitù all’interno di un’azienda agricola del Trentino. È quanto emerso da un’indagine della Guardia di Finanza di Trento, che giovedì 19 novembre ha portato all’arresto di due imprenditori, una coppia residente in provincia, destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Per un terzo indagato sono stati disposti il divieto di avvicinamento alle persone offese e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I tre sono accusati, a vario titolo, di riduzione in schiavitù.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Trento, ha ricostruito un presunto sistema di reclutamento e sfruttamento di lavoratori extracomunitari, sottoposti a intimidazioni, violenze e condizioni abitative degradanti.

Tutto iniziava nei Paesi d’origine dei braccianti, ai quali veniva prospettata la possibilità di raggiungere l’Italia per trovare un’occupazione e migliorare le proprie condizioni economiche. Per partire dovevano però versare circa 6.000 euro. Chi non disponeva della somma contraeva un debito con uno sponsor, che successivamente esercitava un controllo diretto sulla persona e sulla sua attività lavorativa.

Una volta arrivati in Trentino, i lavoratori finivano sotto il controllo di un intermediario straniero, indicato come il “capo”, e degli imprenditori proprietari dei terreni e dell’azienda agricola.

Le condizioni degli alloggi erano drammatiche. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, oltre 20 persone venivano ammassate in locali che avrebbero potuto ospitarne al massimo sei. Alcuni erano costretti a sistemare un materasso nei corridoi, altri addirittura sul tavolo della cucina. Per tutti era disponibile un unico bagno, in ambienti caratterizzati da gravi carenze igienico-sanitarie.

Non andava meglio nei campi. I braccianti erano obbligati a rispettare turni massacranti, con pause ridottissime e ritmi imposti dai titolari dell’azienda. Ogni ora e mezza una campana risuonava nei campi, segnalando ai raccoglitori il momento di portare le cassette di frutta alla pesa. Se il quantitativo raccolto risultava insufficiente, scattavano le punizioni.

Le violenze, secondo l’accusa, erano frequenti: insulti, percosse, decurtazioni arbitrarie delle ore lavorate e l’obbligo di tornare a piedi agli alloggi, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Anche le retribuzioni erano parte del sistema di controllo. Soltanto alcuni lavoratori ricevevano uno stipendio, comunque inferiore a quanto dovuto e ulteriormente ridotto dalle trattenute per vitto e alloggio. Altri non venivano pagati affatto, con la giustificazione che dovevano ancora saldare il debito contratto per raggiungere l’Italia e rimborsare le spese di permanenza.

Ad alcuni braccianti sarebbero stati inoltre sottratti passaporti e documenti d’identità, proprio per impedire loro di allontanarsi e sottrarsi allo sfruttamento.

L’operazione rappresenta un ulteriore sviluppo di un’indagine che già alla fine di ottobre aveva portato all’arresto in flagranza di due coniugi stranieri. Le investigazioni sono state condotte dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trento, insieme agli ispettori del Servizio Lavoro della Provincia autonoma e dell’INPS.

Le testimonianze delle vittime, la documentazione sequestrata e gli ulteriori elementi raccolti hanno consentito agli inquirenti di ricostruire il presunto sistema di sfruttamento e al Tribunale di Trento di disporre le nuove misure cautelari.

Secondo la Procura, il quadro emerso supera la fattispecie del semplice caporalato. Le violenze, le minacce, la privazione della libertà e il continuo stato di soggezione, aggravati dalla vulnerabilità economica e sociale delle vittime, configurerebbero infatti una condizione di vera e propria schiavitù.

Le responsabilità degli indagati dovranno essere accertate nel corso del procedimento giudiziario, nel rispetto della presunzione di innocenza.