Prima si sarebbe fatta consegnare cinque euro, poi avrebbe ottenuto il numero di telefono della vittima, richiamandola poco dopo per organizzare un secondo incontro. Infine, fingendo di trovarsi in gravi difficoltà economiche, sarebbe riuscita a farsi dare altri 150 euro. È il raggiro ai danni di un 85enne di Bassano del Grappa, per il quale i Carabinieri hanno denunciato una 21enne residente a Romano d’Ezzelino, accusata di truffa aggravata.

L’episodio risale alla mattina del 29 ottobre. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, insospettiti dalla presenza di una giovane donna insieme a un uomo molto anziano nei pressi di Piazzale Giardino, hanno deciso di seguirli discretamente, ipotizzando che fosse in corso una truffa.

La ragazza è stata successivamente fermata per un controllo: non aveva documenti, ma possedeva 150 euro in contanti. Nel frattempo i Carabinieri hanno rintracciato l’85enne, apparso particolarmente scosso, accompagnandolo in caserma per ricostruire quanto accaduto.

L’uomo ha raccontato di essere stato avvicinato dalla giovane all’esterno di un bar, dove le aveva consegnato cinque euro. La ragazza aveva poi insistito per ottenere il suo numero di telefono, allontanandosi subito dopo.

Poco più tardi era arrivata una chiamata della 21enne, che aveva convinto l’anziano a incontrarla nuovamente. Durante una passeggiata verso il parco, la giovane avrebbe raccontato di vivere una situazione di grave indigenza, facendo leva sulla sensibilità dell’uomo.

L’85enne le avrebbe così consegnato prima 100 euro e successivamente altri 50, dopo ulteriori insistenze. Ottenuti i soldi, la ragazza si sarebbe allontanata con una banale scusa, lasciandolo da solo su una panchina.

I Carabinieri hanno recuperato l’intera somma di 150 euro, restituendola alla vittima. La giovane è stata denunciata alla Procura di Vicenza per truffa aggravata ai danni di persona fragile.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se la 21enne possa aver raggirato altre persone nei giorni precedenti.

L’Arma ricorda l’importanza di prestare attenzione alle richieste di denaro da parte di sconosciuti e invita a segnalare situazioni sospette chiamando il 112.

Per la giovane vale il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.