È morto oggi, giovedì 19 novembre 2026, Corrado Augias, giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo tra i più conosciuti e apprezzati del panorama culturale italiano. Aveva 91 anni. Con la sua scomparsa se ne va un protagonista di oltre sessant’anni di giornalismo, televisione e letteratura, capace di avvicinare milioni di italiani alla storia, alla politica, alla religione e ai grandi interrogativi della società contemporanea.

Nato a Roma il 26 gennaio 1935, da un padre ufficiale dell’Aeronautica di origini francesi e da una famiglia materna con ascendenze ebraiche, Augias si era laureato in Giurisprudenza prima di intraprendere la carriera giornalistica. Aveva collaborato con Panorama e L’Espresso, lavorando successivamente come inviato per la Repubblica, quotidiano al quale era rimasto legato anche attraverso una seguitissima rubrica di corrispondenza con i lettori.

Il successo televisivo e la telefonata sulla strage di Ustica

La grande popolarità arrivò nel 1987, quando su RaiTre debuttò Telefono giallo, un programma innovativo che riportava all’attenzione del pubblico delitti, misteri e vicende giudiziarie ancora senza una soluzione definitiva. Attraverso documenti, testimonianze e ricostruzioni, Augias invitava i telespettatori a partecipare alle indagini, raccogliendo telefonicamente informazioni che potevano contribuire a chiarire i casi affrontati.

Uno degli episodi più importanti nella storia della trasmissione risale al 6 maggio 1988. Durante una puntata dedicata alla strage di Ustica, nella quale il 27 giugno 1980 persero la vita le 81 persone a bordo del Dc-9 Itavia in volo da Bologna a Palermo, intervenne telefonicamente un militare rimasto anonimo. Le sue dichiarazioni alimentarono nuovi interrogativi sulle circostanze del disastro e sulle possibili responsabilità e coperture.

Quella trasmissione contribuì a consolidare la reputazione di Augias come giornalista capace di affrontare anche gli argomenti più complessi senza ricorrere alla spettacolarizzazione.

Negli anni successivi ideò e condusse numerosi programmi culturali e di approfondimento, tra cui Babele, dedicato al mondo dei libri, Caro lettore, Cominciamo bene, Enigma, Quante storie e Città segrete. Lavorò per la Rai e per Telemontecarlo, continuando a rivolgersi al grande pubblico con uno stile caratterizzato da linguaggio accurato, toni pacati e attenzione alla qualità dei contenuti. Negli ultimi anni era tornato protagonista su La7 con La torre di Babele, dedicato alla storia e all’attualità.

Dai romanzi polizieschi ai grandi successi editoriali

Parallelamente all’attività televisiva, Augias aveva costruito una carriera letteraria particolarmente ricca. Il suo debutto nella narrativa risale al 1981 con Quel treno da Vienna, pubblicato da Rizzoli. Il romanzo introduceva il commissario Giovanni Sperelli, personaggio immaginario presentato come fratellastro dell’Andrea Sperelli creato da Gabriele d’Annunzio nel romanzo Il piacere.

Al primo libro seguirono Il fazzoletto azzurro, nel 1983, e L’ultima primavera, nel 1985, completando una trilogia poliziesca ambientata nell’Italia dei primi decenni del Novecento.

Ma fu soprattutto attraverso la saggistica che Augias raggiunse un pubblico vastissimo, affrontando temi storici, filosofici e religiosi con un metodo divulgativo che univa documentazione, capacità narrativa e spirito critico.

Nel 2006 pubblicò con il biblista Mauro Pesce Inchiesta su Gesù, un libro destinato a diventare un caso editoriale e a suscitare un acceso confronto con diversi esponenti del mondo cattolico. L’opera proponeva una ricostruzione della figura di Gesù attraverso le fonti storiche, distinguendo l’indagine sulla sua esistenza e predicazione dalle interpretazioni proprie della fede cristiana.

L’impostazione suscitò critiche significative. Padre Giuseppe De Rosa, sulla rivista dei gesuiti La Civiltà Cattolica, contestò duramente le conclusioni del volume, ritenendole incompatibili con alcuni principi fondamentali del cristianesimo. Anche il futuro cardinale Gianfranco Ravasi, intervenendo su Famiglia Cristiana, espresse forti riserve sul metodo utilizzato dai due autori.

Augias, dichiaratamente ateo, difese invece la legittimità di studiare Gesù come figura storica, sostenendo che l’indagine non intendesse mancare di rispetto alle convinzioni religiose dei credenti.

Le polemiche non impedirono il successo del libro, al quale seguirono altri lavori dedicati alle grandi questioni spirituali: Inchiesta sul cristianesimo, scritto con Remo Cacitti nel 2008, Disputa su Dio e dintorni, realizzato con Vito Mancuso nel 2009, e Inchiesta su Maria, pubblicato nel 2013 insieme a Marco Vannini.

L’impegno politico e la restituzione della Legion d’Onore

Accanto all’attività professionale, Corrado Augias aveva coltivato una forte passione politica e civile. Vicino alla sinistra, fu eletto al Parlamento europeo nelle liste del Partito Democratico della Sinistra, ricoprendo l’incarico dal 1994 al 1999.

Tra i gesti più significativi della sua vita pubblica figura la decisione, nel dicembre 2020, di restituire alla Francia la Legion d’Onore, prestigiosa onorificenza ricevuta nel 2007.

La scelta arrivò dopo il conferimento della medesima decorazione al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Augias volle così manifestare il proprio dissenso per l’atteggiamento delle autorità egiziane nell’indagine sull’assassinio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016.

Fu una presa di posizione coerente con la sua attenzione ai diritti individuali, alla libertà di pensiero e alla responsabilità delle istituzioni.

Augias si era espresso pubblicamente anche su questioni etiche particolarmente delicate, sostenendo il diritto all’autodeterminazione nelle scelte sul fine vita e dichiarandosi favorevole all’eutanasia.

La cultura come strumento per comprendere il presente

Tra le sue pubblicazioni più significative degli ultimi anni figura Breviario per un confuso presente, uscito per Einaudi nel 2020. Nel volume Augias rifletteva sulle contraddizioni della società contemporanea, sulle grandi questioni dell’esistenza e sulla necessità di conservare una prospettiva storica anche davanti alle emergenze.

Durante la pandemia di Covid-19 aveva insistito sull’importanza della memoria e della conoscenza del passato come strumenti indispensabili per interpretare le difficoltà del presente.

Questa attenzione alla storia, unita alla curiosità intellettuale, aveva accompagnato tutta la sua produzione editoriale e televisiva. Anche negli interventi più controversi, Augias aveva continuato a considerare il confronto delle idee una componente essenziale della vita democratica.

Fino agli ultimi mesi aveva mantenuto un ruolo attivo nel dibattito culturale italiano, intervenendo su temi politici, sociali e morali. Il 3 ottobre era stata pubblicata anche una sua lunga intervista al Corriere della Sera, nella quale aveva ripercorso personaggi, vicende e protagonisti della storia politica italiana.

Con la morte di Corrado Augias, il giornalismo e la televisione perdono una figura che ha contribuito a trasformare la divulgazione culturale in un appuntamento popolare, dimostrando che anche gli argomenti più impegnativi possono raggiungere un pubblico vasto senza rinunciare al rigore, all’approfondimento e alla capacità di stimolare domande.