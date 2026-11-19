Un uomo arrestato e un altro denunciato, oltre 13.300 litri di gasolio prelevati illecitamente attraverso carte carburante ottenute con documenti falsi. È il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato di Vicenza, che nel pomeriggio di mercoledì 18 novembre ha intercettato due uomini mentre effettuavano un nuovo rifornimento alla stazione di servizio Keropetrol di via Scolari. Sequestrati un furgone, tre cisterne, circa 668 litri di gasolio e i telefoni cellulari dei due indagati.

L’intervento delle Volanti è scattato su disposizione della Sala Operativa della Questura, dopo una segnalazione trasmessa dai Carabinieri di Cremona. Gli agenti hanno individuato un furgone bianco con le portiere aperte e due uomini impegnati a riempire alcune cisterne, mentre gli erogatori di due colonnine erano ancora in funzione.

La truffa delle dieci carte carburante

L’indagine era partita dalla denuncia dei rappresentanti della società Keropetrol S.p.A., vittima di una presunta frode organizzata attraverso l’acquisizione indebita di dieci carte carburante. Ciascuna consentiva prelievi fino a 20.000 euro al giorno, per un importo complessivo mensile di 200.000 euro.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, per ottenere le carte sarebbero stati utilizzati documenti falsificati, indicando come referente una persona completamente estranea alla vicenda. I responsabili si sarebbero inoltre presentati come dipendenti di una nota società, impegnandosi a pagare successivamente il carburante prelevato.

Il sistema aveva già permesso, nella giornata del 17 novembre, di rifornire un furgone bianco con circa 8.500 litri di gasolio, caricati all’interno di apposite cisterne.

Fermati mentre riempivano le cisterne

Quando gli agenti sono arrivati al distributore di via Scolari, i due uomini stavano effettuando un ulteriore prelievo. Alla richiesta di interrompere le operazioni, hanno fornito spiegazioni contrastanti sulla destinazione del carburante.

Uno sosteneva che il gasolio fosse destinato alla società per la quale dichiarava di lavorare, mentre l’altro affermava che avrebbe dovuto essere trasportato in Puglia.

Le verifiche hanno permesso di accertare che entrambi disponevano di una carta Kerocard. Analizzando le transazioni, gli investigatori hanno scoperto che, dalle prime ore della mattinata, erano già stati prelevati altri 4.800 litri di gasolio, alternando l’utilizzo delle due carte presso lo stesso distributore.

Durante le perquisizioni personali e del veicolo, i poliziotti hanno trovato tre cisterne della capacità di mille litri ciascuna. Una conteneva circa 668 litri di gasolio, corrispondenti al carburante appena erogato dalle pompe al momento dell’intervento.

Oltre 13mila litri di gasolio in due giorni

Il bilancio complessivo dei rifornimenti effettuati tra il 17 e il 18 novembre è di circa 13.300 litri di gasolio, ottenuti attraverso l’utilizzo fraudolento delle carte carburante.

Al termine degli accertamenti, uno dei due uomini, originario della provincia di Foggia, è stato arrestato, mentre il secondo è stato denunciato in stato di libertà.

Gli agenti hanno sottoposto a sequestro il furgone, i telefoni cellulari degli indagati, le tre cisterne e il carburante ancora presente al loro interno.

Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura di Vicenza, in attesa del giudizio direttissimo fissato per la mattinata di giovedì 19 novembre.

Per entrambi gli indagati vale il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.