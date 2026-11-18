Una dottoressa di 58 anni, medico di famiglia a Spinea, nel Veneziano, è stata aggredita nel suo studio da un paziente. Lo riferisce Giuseppe Palmisano, segretario provinciale della Fimmg di Venezia, che condanna il gesto e si augura che la professionista «riesca a superare in fretta il trauma» e a tornare presto dai suoi pazienti.

Secondo il racconto di Palmisano, l’uomo, in carico alla dottoressa da un paio di mesi e accompagnato dalla moglie, si è infuriato dopo il rifiuto di prescrivergli un esame specialistico senza le necessarie verifiche cliniche. Prima si è rivolto alla moglie con modi violenti e accusatori. Quando la dottoressa gli ha chiesto di usare toni meno offensivi, l’ha insultata e minacciata: «La prossima volta vengo con un coltello», «io le faccio passare un brutto quarto d’ora». Poi ha scagliato le sedie contro il lettino da visita e contro una colonna della sala d’attesa, facendo cadere a terra alcuni strumenti, in presenza della giovane segretaria e di altri due pazienti.

Per mettere tutti al sicuro la dottoressa ha chiamato due volte i carabinieri, ma l’uomo si sarebbe dileguato prima del loro arrivo. La moglie è rimasta nello studio, spaventata e in lacrime: la dottoressa le avrebbe consigliato di contattare un centro antiviolenza, avrebbe allertato il servizio di psichiatria territoriale e ha poi presentato denuncia.

Per Palmisano l’episodio mostra che la violenza non riguarda solo gli ospedali: le aggressioni al personale sanitario avvengono sempre più spesso anche negli ambulatori sul territorio, luoghi spesso senza filtri né vigilanza, dove i medici di famiglia che lavorano da soli negli studi periferici sono i più esposti. Serve, dice, personale di supporto strutturato e misure che evitino l’isolamento del professionista, anche nelle Case della Comunità.