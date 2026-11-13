Onde alte fino a 5 metri, fiumi in piena: danni tra Corsica e Tirreno (VIDEO)

Il Mediterraneo occidentale è investito da una violenta ondata di maltempo che sta provocando mareggiate, allagamenti, frane e gravi disagi tra Francia e Italia. La tempesta Charles ha colpito duramente la Corsica e la Costa Azzurra, mentre sul versante italiano del Tirreno i venti di burrasca stanno mettendo in difficoltà i collegamenti marittimi e aumentando il rischio lungo le coste. Onde fino a cinque metri al largo, raffiche vicine ai 150 chilometri orari sui rilievi corsi e fiumi cresciuti improvvisamente di diversi metri caratterizzano l’episodio meteorologico tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre.

Corsica, onde gigantesche e un fiume sale di oltre sei metri in un’ora

La situazione più impressionante si è verificata in Corsica, dove la tempesta Charles ha scaricato piogge torrenziali, accompagnate da venti violentissimi e mareggiate. Sull’isola si sono registrati accumuli di quasi 195 millimetri di precipitazioni a Évisa, 166 ad Asco e 151 a Calacuccia.

Al largo della costa le onde hanno raggiunto i quattro-cinque metri, mentre le raffiche hanno sfiorato i 100 chilometri orari sul litorale tra Calvi e L’Île-Rousse, arrivando vicino ai 150 chilometri orari sul massiccio del Cinto.

Ma il fenomeno più spettacolare è stato registrato a Corte, nel cuore dell’isola. Il fiume Tavignano, ingrossato dalle piogge, è passato in un’ora da circa uno a sette metri, raggiungendo successivamente il livello record di 9,40 metri al Pont Vieux. La piena ha superato il ponte di Baliri, provocando ulteriori danni e costringendo il Comune ad attivare il piano di emergenza. Si tratta dunque di un’eccezionale piena fluviale, non di un innalzamento del mare.

Météo-France ha mantenuto per venerdì 13 novembre l’allerta gialla per il rischio di onde e sommersioni costiere nella Corsica del Sud. Le condizioni del mare restano pericolose soprattutto nei tratti più esposti al vento.

Costa Azzurra, strade sommerse e automobilisti soccorsi

Anche la Francia continentale è stata pesantemente colpita. Tra Cannes e Mandelieu-la-Napoule sono caduti 141 millimetri di pioggia, mentre Antibes ne ha registrati 125 e Nizza 94. Nel dipartimento del Var, particolarmente interessate anche le zone di Fréjus e Seillans.

Le precipitazioni hanno causato allagamenti, strade interrotte e automobilisti rimasti intrappolati nelle proprie vetture, poi soccorsi dai Vigili del Fuoco. A Cannes e Mandelieu sono stati messi in sicurezza alcuni istituti scolastici.

A Nizza due uomini trascinati dalla piena del fiume Paillon sono stati ritrovati vivi. Frane e smottamenti hanno interessato anche le zone di Èze e Mentone, mentre il maltempo ha provocato interruzioni dei collegamenti ferroviari.

Sulla costa del Var, nella zona di Le Lavandou, i venti hanno raggiunto velocità tra 60 e 80 chilometri orari, sollevando onde alte fino a cinque metri al largo. Le autorità francesi hanno diramato avvisi per il rischio di sommersione marina lungo i tratti costieri esposti.

Liguria e Toscana, frane, evacuazioni e mareggiate

Sul fronte italiano, le conseguenze più pesanti delle precipitazioni si registrano tra Liguria e Toscana.

Nello Spezzino frane e allagamenti hanno costretto numerose famiglie a lasciare le proprie abitazioni. Nel quartiere Valdellora della Spezia sono state evacuate due palazzine, mentre diverse strade provinciali risultano interrotte per cedimenti e smottamenti. Problemi anche nel Tigullio e nell’entroterra genovese, con evacuazioni a Carasco e persone temporaneamente isolate a Sant’Olcese.

In Toscana l’emergenza ha interessato soprattutto le province di Massa Carrara e Lucca. Le forti piogge hanno provocato esondazioni di corsi d’acqua minori, frane e allagamenti. A Massa circa cento persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni per l’interruzione delle strade verso alcune frazioni.

Anche il Serchio e l’Ombrone Pistoiese hanno registrato piene importanti. Sul versante marittimo, Arpal ha segnalato per venerdì un deciso aumento del moto ondoso, con mare agitato o molto agitato e mareggiate lungo le coste liguri esposte.

Tirreno in burrasca, collegamenti sospesi per Ischia e Procida

Le difficoltà si estendono al Tirreno centro-meridionale. Nel Golfo di Napoli, venerdì 13 novembre, il forte vento di libeccio ha provocato la cancellazione di numerosi collegamenti marittimi con Ischia e Procida.

Sospese le partenze degli aliscafi verso le due isole, mentre anche alcune corse dei traghetti da Pozzuoli hanno subito cancellazioni. Le onde hanno superato i due metri e le raffiche potrebbero raggiungere i 33 nodi.

La Protezione Civile nazionale ha segnalato inoltre il rischio di mareggiate sulle coste esposte di Campania, Basilicata e Calabria, mentre forti venti interessano anche la Sardegna, il Lazio e i litorali della Toscana.

Perché il mare si alza: cosa sta succedendo nel Mediterraneo

Uno degli aspetti che più colpiscono di queste giornate è la sensazione che il mare aumenti improvvisamente di livello, arrivando a invadere tratti di costa normalmente asciutti.

Il fenomeno può essere spiegato con la cosiddetta sovralzo meteorologico: la bassa pressione atmosferica favorisce un innalzamento temporaneo del livello dell’acqua, mentre i venti intensi spingono grandi masse d’acqua verso la costa. Le onde, frangendosi sulle spiagge e contro le difese portuali, possono raggiungere quote ancora maggiori.

Quando questi effetti si combinano, il mare può superare barriere e banchine, provocando allagamenti, erosione delle spiagge e danni agli stabilimenti e alle infrastrutture costiere.

Non si tratta necessariamente di un maremoto o di uno tsunami. Nel caso dell’attuale perturbazione, gli avvisi ufficiali riguardano mareggiate e possibili sommersioni causate dalle condizioni meteorologiche. Non risultano al momento conferme di un innalzamento eccezionale e generalizzato del livello del mare indipendente dalla tempesta.

Le prossime ore

Per venerdì 13 novembre la Protezione Civile italiana ha previsto un’allerta arancione su settori di Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Lazio, con ulteriori allerte gialle in numerose regioni.

In Francia la fase più intensa della tempesta Charles tende progressivamente ad attenuarsi, ma rimangono i rischi connessi alle piene dei fiumi e alle condizioni del mare.

Il bilancio dei danni è ancora provvisorio. Al momento le conseguenze documentate riguardano soprattutto allagamenti, frane, strade interrotte, infrastrutture danneggiate e collegamenti marittimi sospesi. Non è invece ancora disponibile una quantificazione complessiva dei danni direttamente provocati dalle mareggiate sulle coste italiane e francesi.