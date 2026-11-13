Veneto, viene in Italia per sfuggire all’ex marito ma lui la rintraccia e la aggredisce con lo spray: nordafricano arrestato

Aveva lasciato il proprio Paese e ricominciato una nuova vita in Italia per sfuggire all’ex marito, che da due anni continuava a perseguitarla con messaggi e minacce. Ma l’uomo, un 36enne di origine nordafricana, è riuscito a rintracciarla utilizzando un’applicazione e si è presentato improvvisamente davanti a lei a Padova. La giovane, una 24enne, terrorizzata dall’incontro, ha reagito spruzzandogli contro dello spray urticante ed è fuggita, chiedendo aiuto al 112. L’episodio si è concluso con l’arresto dell’uomo per atti persecutori e il suo trasferimento nel carcere Due Palazzi.

I fatti si sono verificati giovedì 12 novembre, intorno alle 13, in via Beato Pellegrino, nel centro di Padova.

La prima chiamata al 112 per soccorrere l’uomo

A far scattare l’intervento dei carabinieri è stata inizialmente una segnalazione del personale sanitario del Suem 118, impegnato nell’assistenza a un uomo che lamentava gli effetti di uno spray urticante.

La centrale operativa della Compagnia di Padova ha inviato sul posto una pattuglia della stazione di Vigodarzere, già impegnata nei servizi di controllo del territorio.

Durante il tragitto è arrivata una seconda telefonata al numero di emergenza. Questa volta a chiedere aiuto era una giovane donna, che riferiva di essere stata raggiunta e molestata dall’ex marito proprio nella stessa strada.

I militari, una volta arrivati, hanno individuato il 36enne all’interno dell’ambulanza. L’uomo ha raccontato di essere stato colpito con lo spray dall’ex moglie, con la quale non aveva rapporti diretti dalla separazione, avvenuta circa due anni prima.

Ha inoltre ammesso di averla localizzata attraverso un’applicazione, con l’intenzione di incontrarla e parlarle.

Per le cure e gli accertamenti sanitari è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Padova.

La donna trovata in lacrime: «Ero convinta che non sapesse dove fossi»

Poco distante, i carabinieri hanno rintracciato la 24enne. La giovane appariva profondamente scossa, tremava e piangeva, tanto da non riuscire inizialmente a raccontare quanto accaduto.

Dopo essere stata rassicurata dai militari, è riuscita a ricostruire la vicenda.

La donna ha spiegato di essersi separata dal marito circa due anni prima e di aver interrotto ogni rapporto diretto con lui. Nonostante questo, secondo la sua denuncia, l’uomo avrebbe continuato a inviarle ripetutamente messaggi ed e-mail dal contenuto offensivo e minaccioso.

Una situazione che l’aveva spinta a prendere una decisione radicale: trasferirsi in un altro Paese, arrivando in Italia con la speranza di lasciarsi alle spalle le persecuzioni e ricostruire la propria vita.

Era convinta che l’ex marito ignorasse completamente il suo nuovo luogo di residenza.

Quando se lo è trovato improvvisamente davanti in via Beato Pellegrino, la paura l’ha spinta a utilizzare lo spray urticante che aveva con sé. Subito dopo è scappata sotto la pioggia battente, riuscendo a contattare il numero di emergenza.

L’applicazione utilizzata per rintracciare l’ex moglie

Uno degli aspetti più inquietanti della vicenda riguarda il sistema utilizzato dal 36enne per individuare la donna.

Nonostante la separazione e il trasferimento all’estero, l’uomo sarebbe riuscito a conoscere la sua posizione attraverso un’applicazione.

È stato lo stesso indagato, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ad ammettere di aver utilizzato questo strumento per ritrovarla.

Non sono stati resi noti ulteriori particolari sul tipo di applicazione impiegata né sulle modalità tecniche con cui sarebbe riuscito a localizzare la giovane.

La vicenda evidenzia comunque il rischio rappresentato dagli strumenti digitali quando vengono utilizzati per controllare o rintracciare una persona che ha interrotto una relazione e non desidera più avere contatti.

La denuncia e l’arresto dopo le dimissioni dall’ospedale

Dopo aver raccolto il racconto della giovane e ricostruito la successione degli avvenimenti, i carabinieri l’hanno accompagnata in caserma per formalizzare la denuncia.

La 24enne ha riferito di temere concretamente per la propria sicurezza, sottolineando come il trasferimento in Italia fosse stato motivato proprio dalla necessità di sottrarsi ai continui comportamenti persecutori dell’ex coniuge.

Nel frattempo, il 36enne è rimasto in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo essere stato colpito dallo spray urticante.

Una volta dimesso, è stato raggiunto dai carabinieri che, sulla base degli elementi raccolti, lo hanno arrestato con l’accusa di atti persecutori.

L’uomo, di origine nordafricana e domiciliato temporaneamente in una struttura ricettiva di Padova, è stato trasferito nella casa circondariale Due Palazzi su disposizione della Procura della Repubblica.

La sua posizione sarà ora esaminata dall’autorità giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo delle responsabilità.