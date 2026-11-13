Maxi frode Iva da 33 milioni, scappa negli Emirati Arabi per sfuggire all’arresto: latitante catturato dall’Interpol

Era riuscito a sfuggire all’arresto e aveva trovato rifugio negli Emirati Arabi Uniti, convinto di poter evitare la giustizia italiana. La fuga è però terminata nei giorni scorsi, quando l’Interpol di Abu Dhabi ha individuato e arrestato D.T.V., ritenuto il capo di un’organizzazione criminale coinvolta in una gigantesca frode fiscale da oltre 33 milioni di euro. L’operazione rappresenta un importante risultato delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Verona, sotto il coordinamento della Procura Europea, Ufficio di Venezia.

L’uomo era ricercato dal maggio scorso, quando i finanzieri veronesi, con il supporto dei colleghi di Napoli, avevano eseguito cinque misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, accusati di appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari.

Secondo gli investigatori, il gruppo criminale, stabilmente radicato nel Napoletano, avrebbe organizzato un articolato sistema di frodi carosello per evadere l’Iva, provocando un danno alle casse pubbliche superiore a 33 milioni di euro.

La fuga all’estero dopo gli arresti di maggio

Nei confronti di D.T.V., considerato dagli inquirenti il principale responsabile dell’organizzazione, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare su richiesta della Procura Europea.

Quando però, nel maggio 2026, dopo gli interrogatori preventivi di garanzia, le Fiamme Gialle avevano dato esecuzione ai provvedimenti nei confronti degli altri cinque indagati, l’uomo era riuscito a sottrarsi alla cattura, rendendosi irreperibile.

Da quel momento erano scattate le ricerche, proseguite anche a livello internazionale per individuare il luogo in cui si era nascosto.

Le successive attività investigative hanno permesso di ricostruirne gli spostamenti e di accertare che il ricercato aveva raggiunto gli Emirati Arabi Uniti, dove si era rifugiato nel tentativo di evitare l’arresto.

La Red Notice e l’arresto negli Emirati Arabi

Per rintracciare il latitante sono stati attivati i canali della cooperazione internazionale, con il coinvolgimento del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e dell’Interpol.

Le autorità italiane hanno richiesto la diffusione di una Red Notice, una segnalazione internazionale utilizzata per localizzare persone ricercate e richiederne l’arresto provvisorio in vista dell’estradizione.

Grazie alla collaborazione tra gli investigatori italiani e l’Ufficio Interpol di Abu Dhabi, il ricercato è stato individuato e arrestato negli Emirati Arabi Uniti.

Un ruolo determinante è stato svolto dalla Procura Europea, che ha formulato la richiesta di estradizione e coordinato, per quanto di competenza, le iniziative necessarie a estendere le ricerche oltre i confini nazionali.

La frode carosello da oltre 33 milioni di euro

L’arresto si inserisce in una complessa inchiesta che ha portato alla luce un presunto sistema di evasione dell’imposta sul valore aggiunto attraverso il meccanismo delle cosiddette frodi carosello.

Si tratta di operazioni commerciali nelle quali vengono utilizzate società e passaggi di fatturazione per sottrarre al fisco l’Iva dovuta, spesso sfruttando transazioni tra imprese situate in Paesi diversi.

Secondo la ricostruzione investigativa, l’organizzazione avrebbe fatto ricorso a questo sistema per realizzare un’evasione fiscale superiore a 33 milioni di euro.

Già nel maggio scorso l’inchiesta aveva portato all’arresto di cinque persone e al sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 33,8 milioni di euro.

L’individuazione del presunto vertice dell’organizzazione costituisce dunque un ulteriore sviluppo dell’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Verona, con il coordinamento della Procura Europea di Venezia e la collaborazione delle autorità internazionali.

L’arresto negli Emirati Arabi è avvenuto ai fini della procedura di estradizione richiesta dalle autorità competenti.

Le contestazioni nei confronti dell’indagato restano soggette al successivo accertamento giudiziario, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.