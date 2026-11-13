Mattarella a Vicenza: acclamato dalla folla in piazza dei Signori (FOTO e VIDEO)

Ore 11.20

Le immagini dell’arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Vicenza (sotto: la galleria video e foto)

Vicenza accoglie oggi, venerdì 13 novembre, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso nel capoluogo berico per l’inaugurazione della mostra “Italia e Germania”, ospitata in Basilica Palladiana. La visita del Capo dello Stato prevede una serie di appuntamenti istituzionali nel centro storico, con un momento dedicato all’incontro con i cittadini in piazza dei Signori e la cerimonia ufficiale al Teatro Olimpico.

L’arrivo di Mattarella è programmato intorno alle 11.20 in piazza dei Signori, dove ad attenderlo, davanti all’ingresso della Basilica Palladiana, saranno il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, il prefetto Filippo Romano e il presidente della Provincia Andrea Nardin.

Sul loggiato superiore della Basilica, affacciato su piazza delle Erbe, saranno presenti anche i sindaci dei Comuni vicentini con la fascia tricolore, insieme agli assessori e ai consiglieri comunali del capoluogo, per rendere omaggio al Presidente della Repubblica.

La prima tappa della visita sarà dedicata all’esposizione “Italia Germania. Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer”, un percorso artistico che mette a confronto la cultura italiana e quella tedesca. Ad accompagnare il Capo dello Stato saranno l’ambasciatore tedesco in Italia Thomas Bagger, l’amministratore delegato di Marsilio Arte, Luca De Michelis, e i curatori della mostra Gabriella Belli e Valerio Terraroli.

Alle 11.50 circa è previsto uno dei momenti più attesi della mattinata: Mattarella uscirà dalla Basilica per percorrere a piedi un tratto di piazza dei Signori e salutare i vicentini presenti, comprese alcune scolaresche che parteciperanno all’accoglienza del Presidente.

Successivamente il Capo dello Stato raggiungerà in automobile, partendo da contra’ Santa Barbara, il Teatro Olimpico, dove si svolgerà la cerimonia istituzionale.

In occasione della visita, piazza Biade ospiterà anche un particolare richiamo alla storia della Repubblica. L’Automobile Club d’Italia esporrà infatti la Lancia Flaminia “Intrepida”, la vettura presidenziale utilizzata da Giuseppe Saragat durante la sua visita ufficiale a Vicenza del 24 marzo 1966.

Alle 12.10 inizierà la cerimonia inaugurale al Teatro Olimpico, alla quale potranno partecipare esclusivamente le autorità e gli invitati accreditati. L’apertura sarà affidata alla musica, con l’esecuzione dell’Inno nazionale italiano e dell’Inno europeo da parte del coro della scuola secondaria di primo grado Barolini e dell’orchestra del Liceo musicale Pigafetta, diretta dal maestro Roberto De Maio.

Seguiranno gli interventi istituzionali del sindaco Giacomo Possamai e del presidente della Regione Alberto Stefani, quindi quelli dei curatori Gabriella Belli e Valerio Terraroli e dell’ambasciatore Thomas Bagger.

La conclusione della cerimonia è prevista per le 12.45. A quell’ora Sergio Mattarella lascerà il Teatro Olimpico, mentre le autorità faranno ritorno in Basilica Palladiana per il tradizionale taglio del nastro, affidato al presidente della Regione Veneto Alberto Stefani.

La presenza del Capo dello Stato rappresenta un appuntamento di particolare rilievo per Vicenza, che attraverso la mostra dedicata ai rapporti artistici tra Italia e Germania si propone ancora una volta come punto di riferimento per la cultura e il dialogo europeo.