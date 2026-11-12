Vicenza – Andrea Fracasso riconfermato presidente dei Consulenti del Lavoro: ecco il nuovo Consiglio provinciale

Andrea Fracasso è stato riconfermato alla guida dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Vicenza per il triennio 2026-2029. Il nuovo mandato sarà caratterizzato dalla valorizzazione della professione, dall’innovazione tecnologica, dall’attenzione alle trasformazioni del mercato del lavoro e dal rafforzamento del ruolo dei consulenti come interlocutori strategici per imprese, lavoratori e istituzioni.

Con l’insediamento del nuovo Consiglio provinciale è stata definita anche la composizione degli organi direttivi. Ad affiancare il presidente saranno Riccardo Drago, nel ruolo di segretario, Maurizio Vanzan come tesoriere e i consiglieri Marco Candiago, Loris Cinel, Sara Gecchele, Amelia Muraro, Diego Pelliccione e Daniela Saccardo. Rinnovato anche il Collegio dei revisori dei conti, con Elisabetta Arsie eletta presidente, Raffaella Donadi confermata e Alberto De Marzi come nuovo componente.

«Sono grato ai consiglieri per la riconferma, che rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto ma, al tempo stesso, una responsabilità che condividerò con loro per affrontare le tante sfide che attendono la nostra categoria», ha dichiarato Fracasso. Il presidente ha sottolineato come i consulenti del lavoro siano sempre più coinvolti nelle scelte organizzative delle aziende, nella gestione delle risorse umane, nelle politiche attive per l’occupazione, nel welfare aziendale e nei processi di innovazione.

Una professione che assume anche un’importante dimensione sociale, contribuendo a favorire l’occupazione, l’inclusione lavorativa e l’accesso al mercato del lavoro delle persone più fragili.

Tra le priorità del prossimo triennio figurano l’innovazione tecnologica e il ricambio generazionale. Particolare attenzione sarà dedicata al trasferimento delle competenze tra professionisti, alla valorizzazione del tirocinio e alla creazione di nuove opportunità per i giovani che intendono intraprendere la professione.

«Il trasferimento delle competenze e delle esperienze tra professionisti, la valorizzazione del tirocinio e la costruzione di opportunità di crescita per le nuove generazioni saranno temi fondamentali per garantire continuità agli studi professionali e accompagnare l’evoluzione della categoria, così che non vada disperso il patrimonio di conoscenze ed esperienze costruito nel tempo», ha evidenziato Fracasso.

Il nuovo Consiglio lavorerà inoltre per consolidare i rapporti con enti pubblici, istituzioni, ordini professionali, associazioni di categoria, università e scuole, rafforzando la presenza dei consulenti del lavoro nei processi di trasformazione economica e sociale del territorio vicentino.

Tra i temi centrali del mandato anche la riforma degli ordinamenti professionali, che sarà affrontata in coerenza con le linee di indirizzo definite dalla categoria a livello nazionale.