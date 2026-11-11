Viale D’Alviano, entrano nel vivo i lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione

VICENZA, 11 NOVEMBRE 2026 – Entra nel vivo il cantiere in viale D’Alviano per il completo rifacimento e ammodernamento dell’impianto di illuminazione. Intervento reso necessario dallo stato dell’attuale impianto ormai obsoleto, risalente agli anni Sessanta e fonte di continui malfunzionamenti.«Interveniamo ora per prevenire il rischio, molto concreto, di un definitivo blackout dell’illuminazione pubblica di viale D’Alviano che avrebbe lasciato al buio una delle principali arterie della mobilità cittadina con enormi conseguenze sulla sicurezza – commenta l’assessore alla mobilità e alle infrastrutture Cristiano Spiller – Si tratta di un lavoro importante, che andrà finalmente a risolvere problemi presenti da anni e garantirà per i prossimi decenni un impianto e una illuminazione più efficienti e funzionali».Nel corso della settimana l’avanzamento dei lavori vedrà la rimozione dei vecchi pali e l’installazione dei nuovi sostegni al centro della strada. Un lavoro che renderà necessaria la chiusura delle corsie di sorpasso in entrambe le direzioni, con transito ridotto alle sole corsie di marcia. Il restringimento causerà inevitabili rallentamenti.Il cantiere è attivo dalle 8.30 alle 17 per evitare di incidere sul traffico nell’ora di punta mattutina e in quella serale. Si consiglia pertanto, per chi ne avesse la possibilità, di utilizzare la circonvallazione esterna (viale Diaz e viale Dal Verme) o altri percorsi alternativi. Le fermate del trasporto pubblico locale non subiscono variazioni.