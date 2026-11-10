La Terra si surriscalda sempre più velocemente: allarme Onu, il 2026 tra gli anni più caldi della storia

Il pianeta sta accumulando calore a una velocità crescente e il 2026 si avvia a entrare tra i quattro anni più caldi mai registrati. È l’allarme lanciato dall’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), agenzia delle Nazioni Unite, in occasione dell’apertura della Cop31, la conferenza internazionale sul clima iniziata lunedì 9 novembre ad Antalya, in Turchia.

Secondo gli ultimi dati, la Terra sta trattenendo una quantità di energia sempre maggiore, con conseguenze destinate ad aggravare fenomeni meteorologici estremi come ondate di calore, siccità, alluvioni e cicloni tropicali.

Il 2026 tra gli anni più caldi mai registrati

Da gennaio a settembre 2026, la temperatura media globale è risultata superiore di circa 1,47 gradi rispetto ai livelli dell’epoca preindustriale. Se le stime saranno confermate, il periodo compreso tra il 2023 e il 2026 rappresenterà il quadriennio più caldo dall’inizio delle rilevazioni.

A preoccupare gli scienziati non è soltanto l’aumento delle temperature, ma soprattutto il crescente squilibrio energetico del pianeta. In sostanza, la Terra riceve energia dal Sole ma, a causa dell’accumulo dei gas serra nell’atmosfera, riesce a disperderne nello spazio una quantità proporzionalmente sempre minore.

L’OMM ha rilevato che questo squilibrio sta accelerando: tra il 2001 e il 2025 è aumentato a un ritmo di 0,3 watt per metro quadrato ogni decennio, contro una media di 0,13 watt calcolata sul periodo 1960-2025.

Oceani sempre più caldi, ghiacciai in ritirata

Gli oceani rappresentano uno degli indicatori più preoccupanti. Assorbono infatti circa il 90% del calore in eccesso trattenuto dai gas serra e stanno raggiungendo temperature senza precedenti.

Nel 2025 il contenuto di calore dei primi duemila metri degli oceani ha toccato il massimo storico. Anche nel 2026 le temperature superficiali marine hanno registrato nuovi primati mensili, mentre il livello medio del mare ha raggiunto valori record.

La situazione è critica anche nelle regioni polari. In Antartide l’estensione massima annuale del ghiaccio marino è risultata la terza più bassa mai osservata, mentre nell’Artico è stata la più bassa o la seconda più bassa, a seconda delle rilevazioni.

I ghiacciai del pianeta hanno inoltre perso oltre 400 miliardi di tonnellate di ghiaccio. Per il quarto anno consecutivo, tutte le 19 regioni glaciali monitorate nel mondo hanno registrato una diminuzione della massa.

Gas serra in aumento: concentrazioni cresciute del 53% dall’epoca preindustriale

Tra le principali cause del riscaldamento globale rimane l’aumento dei gas serra.

Nel 1992, quando venne firmata la Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la concentrazione atmosferica di anidride carbonica era pari a 356,42 parti per milione. Nel 2025 ha raggiunto quota 426,8, con un incremento complessivo del 53% rispetto al 1750, periodo che precede la Rivoluzione industriale.

A complicare lo scenario potrebbe contribuire anche il fenomeno climatico El Niño, associato a un aumento delle temperature globali. Dopo un inizio d’anno caratterizzato da La Niña, che generalmente produce un temporaneo effetto di raffreddamento, il possibile sviluppo di un nuovo El Niño rischia di imprimere un’ulteriore accelerazione al riscaldamento.

Gli esperti: rischio di superare stabilmente 1,5 gradi già nel 2028

Il quadro delineato dagli scienziati è particolarmente preoccupante.

Bill McGuire, professore emerito di rischi geofisici e climatici all’University College di Londra, ritiene che l’accelerazione del riscaldamento possa portare al superamento stabile della soglia di 1,5 gradi già nel 2028.

Secondo le ricerche richiamate dall’esperto, il pianeta si starebbe riscaldando a un ritmo prossimo a 0,4 gradi per decennio, con il rischio di oltrepassare i 2 gradi entro la fine degli anni Trenta. Si tratta di proiezioni scientifiche che non rappresentano una certezza, ma evidenziano la gravità dello scenario.

Anche il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha richiamato l’attenzione sull’intensificazione degli eventi climatici estremi, sottolineando come le conseguenze più pesanti ricadano spesso sulle popolazioni che hanno contribuito meno alle emissioni responsabili del riscaldamento.

La Cop31 si apre dunque in un momento decisivo per le politiche climatiche internazionali. L’obiettivo è individuare misure concrete per ridurre le emissioni e contenere l’aumento delle temperature.

Il messaggio dell’Organizzazione meteorologica mondiale è chiaro: non è soltanto il termometro globale a salire. È l’intero sistema climatico terrestre che sta accumulando energia a un ritmo crescente, con effetti destinati a protrarsi per secoli e, nel caso del riscaldamento degli oceani, persino per millenni.